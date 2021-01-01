وزير التعليم : موعد الإعلان نتيجة الثانوية العامة قبل نهاية الأسبوع



وزير التعليم وزير التعليم



موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يعلن الموعد بشكل رسمي قبل نهاية الاسبوع الجاري.



وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه خلال الاسبوع الجاري ايضا سيعلن بالاضافة الى موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 ، نظام تظلمات الثانوية العامة 2022 ، وجدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني ، وخريطة العام الدراسي الجديد .



نتيجة الثانوية العامة 2022 يتساءل عنها طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم ، حيث تلقى موقع صدى البلد استفسارات بشأن مصير الطالب الذي يجد نفسه راسبا بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

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وبشأن هذا الاستفسار المثار قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة رسوب الطالب في مادة او مادتين في نتيجة الثانوية العامة 2022 ، سيكون الطالب ملزماً بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 في المادة او المادتين اللتان رسب فيهما الطالب ، مشيرةً إلى أن الطالب لن يحصل في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني الا على 59% فقط من الدرجة.وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أما في حالة ما اذا اكتشف الطالب بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، أنه راسبا في أكثر من مادتين ، فلن يكون من حقه دخول امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني ، بل سيكون الطالب في هذه الحالة ملزما بإعادة السنة في مواد الرسوب فقط .وكان قد وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة جديدة لـ طلاب الثانوية العامة 2022 .قال وزير التربية والتعليم : لا يوجد في امتحانات الثانوية العامة 2022 شئ اسمه امتحان صعب او سهل ، كما يتداول في مواقع التواصل او على بعض المنصات الاعلامية ولكن يجب ملاحظة أن [الامتحان موحد للجميع].وأضاف وزير التربية والتعليم : عندما يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 لـ اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، فإن درجات امتحانات الثانوية العامة 2022 يتم توقيعها على منحنى يقيس المستويات المختلفة للطلاب [بالنسبة لبعضهم البعض] .وشرح وزير التربية والتعليم ذلك قائلا : اذا كان الطالب الاول في نتيجة الثانوية العامة 2022 حاصل على 70?? فإن درجة 65?? تعتبر ممتازة بالنسبة والتناسب وهكذاوأضاف وزير التربية والتعليم : ان تنسيق الجامعات 2022 الذي يشغل بال طلاب الثانوية العامة 2022 حاليا ، سيتم حسابه بما نقدمه نحن في التربية والتعليم من درجات الى التعليم العالي ، وبالتالي لا يجب الحكم على امتحانات الثانوية العامة 2022 من خلال البحث عن الدرجات الكاملة ولكن على ان يكون الطالب في نسبة الـ 10?? العليا من الطلاب وهذا لا يستطيع تقديره الطالب او ولى الامر من خلال رؤيته الشخصية وانما يظهر للمختصين بعد رصد درجات امتحانات الثانوية العامة 2022.وقال وزير التربية والتعليم : لذلك ارجو عدم تداول عبارات مثل "ابني منهار" والامتحان "صعب او سهل" و"الامتحان في مستوى الطالب المتوسط" ، فهذه كلها قضايا فنية بحته ولنشجع الطلاب ان يبذلوا اقصى جهدهم ولا يحكموا مثل الماضي بالقياس على حل جميع الاسئلة او "تقفيل" الامتحان لان هذا غير علمي ولا يحدث في هذه النوعية من التقييم.واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : المنافسة ليست على الدرجة النهائية وانما هى منافسة بين الطلاب وبعضهم البعض على من يحصد اعلى من زملائه.