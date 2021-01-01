التورم والحرق أبرزها .. أعراض لسعة قنديل البحر

لسعة قنديل البحر
تعتبر لسعة قنديل البحر هي أكثر المشاكل شيوعًا نوعًا ما للأشخاص أثناء السباحة، أو المشي في الماء أو الغوص في مياه البحر، ويمكن أن لأرجل قنديل البحر الطويلة المتعلقة بجسمه ان تدخل سم عن طريق لدغات شائكة مجهرية.
أعراض لسعة قنديل البحر
وتختلف لسعة قنديل البحر اختلافًا كبيرًا في الشدة. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى ألم فوري وعلامات حمراء ومتهيجة على الجلد. قد تسبب بعض لسعات قنديل البحر المزيد من المرض للجسم كله. وفي حالات نادرة، تكون لسعات قنديل البحر مهددة للحياة.
وتتحسن معظم لسعة قنديل البحر بالعلاج المنزلي، تتطلب ردود الأفعال والرعاية الطبية الطارئة والسريعة في الحالات الخطيرة فقط، وهناك بعض العلامات والأعراض الشائعة للسعة قنديل البحر، وتشمل :
الإصابة بالحرق أو الوخز أو الألم اللاسع
ظهور آثار حمراء أو بنية أو أرجوانية اللون على الجلد، وهي "أثر" ملامسة المجسات لبشرتك
الحكة
التورّم
ألم خفّاق ينتشر في الساق أو الذراع
قد تؤثر لسعة قنديل البحر الشديدة في العديد من أجهزة الجسم. وقد تظهر تفاعلات تلك الأجهزة بعد اللسعات مباشرة أو بعد مرور عدة ساعات. من العلامات والأعراض الشائعة للسعة قنديل البحر الشديدة، ما يلي :
ألم المعِدة والغثيان والقيء
الصداع
ألم العضلات وتشنجها
النعاس والإغماء والتشوّش
صعوبة التنفس
مشكلات في القلب
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