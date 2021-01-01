فوائد غير متوقعة للثوم .. من نزلات البرد إلى علاج السرطان



فوائد غير متوقعة للثوم فوائد غير متوقعة للثوم



يعد الثوم عنصرًا أساسيًا في المطبخ، وعلاجًا منزليًا واسع الاستخدام، كما أن استخدامات الثوم لا تنتهي أبدًا في الشفاء من الأمراض.



الفوائد الصحية للثوم

1. يوفر الراحة من نزلات البرد



وفقا لموقع بولد سكاي، أن الثوم بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والمطهرة، يمكن للثوم تحسين مناعتك ، وبالتالي الحماية من الأمراض مثل نزلات البرد.

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كما أن مركب الأليسين الموجود في الثوم يساعد في قتل البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق.يمكنك إضافة الثوم مباشرة إلى طعامك أو استخدام مكملات الثوم.2. إدارة مستويات ضغط الدموفقًا للدراسات ، يمكن أن تساعد المركبات النشطة في الثوم في تقليل مستويات ضغط الدم المرتفع، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وما إلى ذلك، ومع ذلك.وفقًا للدراسات ، يجب أن تكون جرعات المكملات الغذائية عالية إلى حد ما للحصول على التأثيرات المرغوبة، لذلك ، فإن الكمية المطلوبة هي حوالي أربعة فصوص من الثوم يوميًا.3. يحتوي على خصائص طبية قوية، مركبات الكبريت في الثوم هي المسؤولة عن هذه الخاصية، وخاصة الأليسين .4. يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراضيمكن أن تساعد المركبات النشطة الموجودة في الثوم في تقليل مستويات ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول - وكلاهما يعمل معًا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.