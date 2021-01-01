طريقة عمل حواوشي الفراخ



حواوشي الفراخ حواوشي الفراخ





يعد حواوشى الفراخ أكلة مثالية لمن يشعرون بالملل والنفور من أطباق اللحوم نتيجة تناولها بكميات كبيرة عقب عيد الأضحى حيث يرغبون فى الابتعاد عن الأطعمة الدسمة وتناول أصناف أخرى مختلفة من الطعام



نقدم لكم طريقة عمل حواوشى الفراخ بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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للتجديد فى العيد .. طريقة عمل فتة الكبدةطريقة عمل الفشة بالثوم للشيف شربينيمقادير حواوشى الفراخنصف كيلو دجاج فيليه مفرومبصل مبشورفلفل أخضر روميفلفل حاربهاراتسمنةملحفلفل أسودخبز بلديبيضةكوب بقسماط مطحونطريقة عمل حواوشى الفراخ* في الكبة الكهربائية افرمى الفلفل الرومي والحار والبصل ثم ضعى قطع الدجاج والبقسماط والبيضة والبهارات والملح والفلفل الأسود المطحون* اقسمى الخبز البلدى طبقتين ليبدو مثل شكل رغيف الحواوشي ويحشى بالخليط ويبطن ثم يدهن بالسمن من الداخل والخارج، و يلف داخل ورق الومنيوم ثم يوضع فى الفرن حتى تمام النضج وقدمى حواوشى الفراخ.