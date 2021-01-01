طريقة عمل حواوشي الفراخ

حواوشي الفراخ
يعد حواوشى الفراخ أكلة مثالية لمن يشعرون بالملل والنفور من أطباق اللحوم نتيجة تناولها بكميات كبيرة عقب عيد الأضحى حيث يرغبون فى الابتعاد عن الأطعمة الدسمة وتناول أصناف أخرى مختلفة من الطعام
نقدم لكم طريقة عمل حواوشى الفراخ بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
للتجديد فى العيد .. طريقة عمل فتة الكبدة
طريقة عمل الفشة بالثوم للشيف شربيني
مقادير حواوشى الفراخ
نصف كيلو دجاج فيليه مفروم
بصل مبشور
فلفل أخضر رومي
فلفل حار
بهارات
سمنة
ملح
فلفل أسود
خبز بلدي
بيضة
كوب بقسماط مطحون
طريقة عمل حواوشى الفراخ
* في الكبة الكهربائية افرمى الفلفل الرومي والحار والبصل ثم ضعى قطع الدجاج والبقسماط والبيضة والبهارات والملح والفلفل الأسود المطحون
* اقسمى الخبز البلدى طبقتين ليبدو مثل شكل رغيف الحواوشي ويحشى بالخليط ويبطن ثم يدهن بالسمن من الداخل والخارج، و يلف داخل ورق الومنيوم ثم يوضع فى الفرن حتى تمام النضج وقدمى حواوشى الفراخ.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!