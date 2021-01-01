يهملها الكثيرون .. أسباب آلام الصدر وعلاقتها بأمراض القلب



آلام الصدر آلام الصدر



يهمل الكثير من الأشخاص الآم الصدر ويعتقدون أنها بسيطة وعادية مثل الآم الهضم ولكن فى الحقيقة فإن الآم الصدر فى كثير من الأحيان تحدث نتيجة وجود مشكلة كبيرة فى الجسم.



نكشف لكم أهم أسباب الآم الصدر وعلاقتها بتضخم القلب، وفقا لما جاء فى موقع “mercy health ”



أسباب متعلقة بالقلب

غالبًا ما تسبب مشاكل القلب مثل التضخم فى حدوث الآم الصدر ويُعد مرض الشريان التاجي أكثر أشكال أمراض القلب شيوعًا في الولايات المتحدة ، ويؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى قلبك وعندما يحدث هذا ، قد تشعر بآلام حادة في الطعن تعرف بالذبحة الصدرية ويمكن أن تنتشر هذه الأحاسيس من صدرك إلى مناطق أخرى من جسمك ،مثل ذراعيك أو ظهرك.

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قد تكون النوبات القلبية هي الحالة الصحية التي يربطها الناس غالبًا بـ الآم الصدر و أثناء النوبة القلبية قد لا يتمكن الدم تمامًا من التدفق إلى قلبك وقد تشعر أن صدرك يتعرض للسحق أو الضغط.الأسباب المتعلقة بالرئةإذا كنت تعاني من ألم في الرئة فمن المحتمل أن تشعر أيضًا بألم في الصدر و أحد الأسباب الشائعة يسمى ذات الجنب حيث أن الرئتين مغطاة بغشاء رقيق ويمكن أن يلتهب وعندما يحدث يسمى التهاب ذات الجنب و يمكن أن يتسبب السعال أو التنفس العميق في حدوث آلام حادة وحنان في صدرك.قد تتطلب بعض الآلام المتعلقة بالرئة عناية طبية طارئة. الانسداد الرئوي هو أحد هذه الأسباب وتحدث هذه الحالة عندما تتشكل جلطة دموية في أحد الشرايين في رئتيك ويُعد ضيق التنفس - المصحوب بحرقة أو وجع أو آلام حادة في صدرك - من أعراض الانسداد الرئوي.الأسباب المرتبطة بالتوترعندما تكون متوترًا أو قلقًا قد تشعر بالخوف الشديد والقلق ويمكن أن تخلق هذه المشاعر شعورًا بضيق في صدرك مما يجعل التنفس صعبًا ويمكن أن يسبب القلق الشديد نوبة هلع، وهي فترة من القلق أو الخوف الشديد وأثناء نوبة الهلع يمكن أن ينشأ ألم في الصدر من خفقان القلب وضيق التنفس والشعور بالاختناق.أسباب متعلقة بالهضميشمل جهازك الهضمي الكبد والمعدة والبنكرياس والأمعاء في حين أن أعضاء البطن هذه مسؤولة عن معالجة الطعام الذي تتناوله ، فإنها يمكن أن تسبب أيضًا ألمًا في صدرك والحموضة المعوية هي واحدة من أكثر أسباب آلام الصدر المرتبطة بالهضم شيوعًا، ومع ذلك لا علاقة له بقلبك ، بدلاً من ذلك يحدث هذا عندما يخرج الحمض من المعدة إلى المريء وعندما يلامس الحمض أنسجة المريء ، فإنه يسبب إحساسًا حارقًا في الجزء العلوي من صدرك ورقبتك.يمكن أن تسبب اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى أيضًا ألمًا في الصدر والبنكرياس هو العضو الذي ينتج الإنزيمات الهاضمة التي تكسر الطعام الذي تتناوله ويمكن أن يلتهب هذا العضو و يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر والظهر يزداد سوءًا عند تناول الطعام.أسباب متعلقة بالعضلاتإذا كنت قد رفعت أوزانًا في صالة الألعاب الرياضية من قبل فقد تكون على دراية بألم العضلات ويمكن أن يحدث هذا الألم في عضلات صدرك عندما تصبح ملتهبة أو ممزقة أو عند تعرضهم لصدمة أو حتى السعال المفرط أو رفع شيء ثقيل بشكل غير صحيح يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر متعلقًا بصدمة عضلية وقد تشعر أنها حادة أو تزداد سوءًا عند أداء حركات تشغل عضلات صدرك.