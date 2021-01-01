5 علاجات منزلية للعناية بالأظافر



للعناية بالأظافر للعناية بالأظافر



يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على الأظافر مثل الشيخوخة وسوء التغذية، وهناك بعض العلاجات والحالات الطبية التي يمكن أن تجعلها هشة، لكن بالعناية الشخصية وبعض العلاجات المنزلية تساعدك على الحفاظ عليها.



طرق طبيعية لتقوية الأظافر.. تعرفي عليها

1. زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند في الحفاظ على ترطيب الأظافر وتحسين الدورة الدموية وتنعيم البشرة وتقويتها.



قم بتدفئة زيت جوز الهند ودلكه على أظافرك لمدة دقيقة لمنعها من الجفاف وجعلها أقوى.

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2. زيت الزيتونيساعد زيت الزيتون على امتصاص الكالسيوم وتمعدن العظام لتقوية الأظافر الهشة. يمكنك نقع أصابعك في زيت الزيتون لمدة 10 دقائق أو تدليك الأظافر.3. زيت اللوزيحتوي اللوز على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمواد المغذية، ويغذي الأظافر ويمنع تقصفها.اخلطي ملعقة صغيرة من زيت اللوز مع عصير الليمون ودلكي الأصابع به أو انقعي الأصابع فيه لمدة أقل من دقيقتين.4. عصير الطماطم نتيجة احتوائه على مضادات الأكسدة والبروتينات الموجودة في الطماطم، ستصبح أظافرك أقوى، وستكون قادرًا على علاج الأظافر الهشة.أضيفي قطرتين من زيت إكليل الجبل إلى ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم وانقعي الأظافر لمدة 10 دقائق في هذا المحلول5. عصير الليمون يوجد في عصير الليمون فيتامين ج ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تقاوم الجذور الحرة وتحمي الجسم.باستخدام كرة قطنية اغمسيها في عصير الليمون الطازج، امسحي بها كل ظفر ، ثم اغسلي الأظافر بالماء الدافئ لجني هذه الفائدة.