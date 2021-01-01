نصائح متنوعة للعناية بالبشرة بعد المصيف

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للعناية بالبشرة بعد المصيف


يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أفضل طرق العناية بالبشرة بعد المصيف فعادة تعاني من مشكلات عديدة أبرزها الاسمرار وحروق الشمس والجفاف.

والعناية بالبشرة بعد المصيف ليست أمرا هينا يتم بوضع كريمات التفتيح مستحضرات التجميل بشكل تقليدي بل تتطلب العديد من الإجراءات كالتقشير حتى تعود البشرة للونها الطبيعي وتستعيد نضارتها وكامل رونقها مما يجعل القراءة عن كيفية العناية بالبشرة بعد المصيف أمر في غاية الأهمية

وتتطلب العناية بالبشرة بعد المصيف معرفة بطرق تنظيف البشرة العميقة ومعرفة نوعية وطبيعة البشرة قبل البدء في علاجها من أضرار الشمس والبحر.

نعرض لكم أهم قواعد العناية بالبشرة بعد المصيف ، وفقا لما ذكره موقع “ skinmatrix ”.

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يجب استخدام مكونات لطيفة توفر إحساسًا مهدئًا ومرطبًا مثل منظف الأرز المعتدل حيث يجعل البشرة المنعشة تشعر بالتجدد والتناغم والترطيب.

التونر لبشرة أكثر إشراقًا بشكل طبيعي والترطيب الفعال فقط كل ما عليك فعله هو رش البشرة ولا تتردد في إبقاء التونر في متناول يدك حتى تتمكن من تعزيز بشرتك في أي وقت ترغبي فى ترطيبها خلاله.

الأقنعة لعلاج أضرار الشمس توجد أقنعة ووصفات طبيعية عديدة تساعد فى التخلص من أضرار الشمس على البشرة سواء كانت جفاف أو التهابات أو اسمرار وحروق شمس وجميعها يمكن تحضيرها فى المنزل مثل وصفات زيت جوز الهند الخام البكر “ ثقيل القوام وغير شفاف” أو زيت اللوز الحلو .
الأمصال الطبيعية حيث يمكن أن تجعل الأمصال الطبيعية البشرة مشرقة بشكل طبيعي وأبرزها مصل فيتامين سي مع مستخلص الرمان لتوفير مضادات الأكسدة المكثفة التى تعمل على تحسين حالة البشرة والتخلص من أضرار أشعة الشمس على الوجه

التقشير مهم جدا لـ العناية بالبشرة بعد المصيف حيث يساعد على التخلص من طبقات الجلد الميتة وتفتيح البشرة ويمكن استخدام طرق تقشير البشرة الطبيعية مثل سكراب السكر والقهوة و فى الحالات الشديدة يمكن الاستعانة بالتقشير الكيميائي حيث يزيل الطبقة السطحية التالفة بأكملها بحيث يتم تكوين طبقات جلد جديد بحالة أفضل وعندما يكتمل الشفاء يعود لون البشرة لطبيعته قبل المصيف بل وفى بعض الأحيان أفضل منها.

المصدر: موقع “ skinmatrix ”

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