

المسقعة باللحمة المفرومة المسقعة باللحمة المفرومة

تعد المسقعة باللحمة المفرومة من أشهى الأكلات التى يحبها معظم المصريين وفى نفس الوقت قيمتها الغذائية عالية وتكلفتها متوسطة



نقدم لكم طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.



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مقادير المسقعة باللحمة المفرومة

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نصف كيلو باذنجان رومي شرائحنصف كيلو بطاطس مكعبات وسطنصف كيلو فلفل رومي مكعبات وسط250 جرام لحمة مفرومةنصف كيلو طماطم مفرومةفلفل حار2 ملعقة صلصة طماطم1 ملعقة صغيرة ثومملحفلفل أسودكزبرة جافةطريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة* فى البداية أقلي الباذنجان والبطاطس والفلفل ثم فى طاسة اخرى بها القليل من السمن أو الزيت شوحي البصل واللحمة المفرومة في الزيت على النار أضيفي الملح والفلفل الأسود والثوم وضعي الطماطم المفرومةالصوص* في طاسة بها الزيت على النار شوحى الثوم ويضاف عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود* أضيفي الفلفل الحار وصلصة الطماطم ورصى طبقات من الخضار المقلي واللحمة المفرومة* أضيفي على الوجه صوص الطماطم وضعي المسقعة في الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه وتقدم .?