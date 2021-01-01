أوكرانيا تهدد بضرب شبه جزيرة القرم براجمات هيمارس الأمريكية



أوكرانيا تهدد بضرب شبه جزيرة القرم أوكرانيا تهدد بضرب شبه جزيرة القرم





أكد المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، أن أوكرانيا قد تستخدم الصواريخ الأمريكية لضرب شبه جزيرة القرم الروسية.



وردا على سؤال الصحفيين عما إذا كان بوسع القوات الأوكرانية استخدام راجمات الصواريخ HIMARS و?270 الأمريكية لضرب شبه جزيرة القرم، قال سكيبيتسكي إن هذا ممكن، حسب وكالة "ريا نوفوستي".

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وتشمل الحزمة الحادية عشرة من المساعدة العسكرية إلى كييف من واشنطن، والتي تم الإعلان عنها في 1 يونيو، صواريخ MLRS HIMARS الأمريكية التي يبلغ مداها حوالي 80 كيلومترا.وفيوقت سابق، اتهمت الخارجية الروسية الولايات المتحدة بتقديم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام راجمات "هيمارس".وقالت زاخاروفا: "استخدمت أوكرانيا قاذفات صواريخ متعددة هيمارس.. استلمتها من الولايات المتحدة، التي لم تكتف بتوفير المعلومات الاستخباراتية الضرورية فحسب، بل قامت أيضا بإعارة مدربين سرا ساعدوا ممثلي نظام كييف في العمل على الاستهداف بشكل صحيح".وسيحصل الجيش الأوكراني على ما مجموعه 12 راجمة "هيمارس"، كما تشمل حزمة المساعدات أيضا ألف قذيفة عيار 155 ميلي لقطع مدفعية قدمها حلفاء كييف الغربيون.وقدمت واشنطن مساعدات عسكرية إلى كييف بقيمة 6.9 مليارات دولار منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير الماضي.