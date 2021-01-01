مقاجأة .. الأدوية والمسكنات تتسبب فى زيادة الصداع

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الأدوية والمسكنات


تعد المسكنات والأدوية من أشهر الوسائل التى يستخدمها الأشخاص للتخلص من الصداع خاصة الأنواع الصعبة والشديدة منه.

وبالرغم من فاعلية هذه الأدوية إلا أن بعضها يتسبب فى زيادة الصداع والإصابة بأمراض أخرى لذا يجب عدم تناولها بشكل عشوائي .

ونعرض لكم أهم مخاطر هذه الأدوية والمسكنات عند تناولها بشكل عشوائي أو متكرر وفقا لما جاء فى موقع “patient”

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قد تكون معتادًا على تناول مسكنات الألم مثل الباراسيتامول والأسبرين والأيبوبروفين وما إلى ذلك ولكن الأهم من ذلك يجب ألا تتناول المسكنات لأكثر من يومين في أي أسبوع للصداع.

إذا كنت تتناول المسكنات كثيرًا فقد تصاب بصداع الإفراط في تناول الأدوية مما يزيد من حالتك سوءا لذا لا تتناول المسكنات لمنع الصداع و احتفظ بمسكنات الألم للأيام التى تكن فيهها حالتك سيئة بشكل خاص.

لا يُنصح عادةً باستخدام مسكنات الألم الأفيونية مثل الكودايين والداي هيدرو كودين والمورفين لعلاج صداع التوتر حيث يتضمن ذلك الأقراص المركبة التي تحتوي على الباراسيتامول والكوديين مثل الكودامول المشترك.
والسبب هو أن المسكنات الأفيونية يمكن أن تجعلك تشعر بالنعاس وهي أكثر أنواع الأدوية التى يمكن أن تتسبب في صداع الإفراط في تناول الأدوية إذا تم استخدامها بانتظام.

المصدر: elbalad

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