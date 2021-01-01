سوريا تتهم القوات الأمريكية بسرقة النفط السوري وتنقله إلى العراق

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النفط السوري

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت صهاريج محملة بالنفط المسروق وآليات تحمل معدات عسكرية من الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر محلية من ريف رميلان أن قافلة مؤلفة من 40 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة إضافة إلى عدد من الشاحنات بداخلها معدات عسكرية توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق ترافقها مدرعات للاحتلال.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في السابع من الشهر الجاري عشرات الصهاريج المحملة بالنفط إضافة إلى آليات أخرى تحمل معدات عسكرية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية بريف الحسكة.

المصدر: وكالة الأنباء السورية سانا

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