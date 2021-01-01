Galaxy A52 5G تحديث مع تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 في أوروبا

أصدرت شركة سامسونج تحديثًا أمنيًا لشهر يوليو 2022 لهاتف Galaxy A52 5G. البرنامج الجديد متاح حاليًا في البلدان الأوروبية ، وستتلقى الأسواق الأخرى في جميع أنحاء العالم التحديث قريبًا أيضًا.
تحديث برنامج Galaxy A52 5G الجديد يحمل إصدار البرامج الثابتة A526BXXU1CVG2. يجلب التحديث تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 الذي يعمل على إصلاح أكثر من 50 ثغرة أمنية.
إصدار البرنامج الجديد متاح في النمسا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا ولوكسمبورغ ودول الشمال والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا ومنطقة البلطيق وجمهورية التشيك وهولندا و المملكة المتحدة.
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