Galaxy A52 5G تحديث مع تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 في أوروبا



Galaxy A52 5G Galaxy A52 5G

أصدرت شركة سامسونج تحديثًا أمنيًا لشهر يوليو 2022 لهاتف Galaxy A52 5G. البرنامج الجديد متاح حاليًا في البلدان الأوروبية ، وستتلقى الأسواق الأخرى في جميع أنحاء العالم التحديث قريبًا أيضًا.



تحديث برنامج Galaxy A52 5G الجديد يحمل إصدار البرامج الثابتة A526BXXU1CVG2. يجلب التحديث تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 الذي يعمل على إصلاح أكثر من 50 ثغرة أمنية.



إصدار البرنامج الجديد متاح في النمسا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا ولوكسمبورغ ودول الشمال والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا ومنطقة البلطيق وجمهورية التشيك وهولندا و المملكة المتحدة.

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إذا كنت تعيش في أوروبا ، فيمكنك تثبيت تحديث البرنامج الجديد على جهاز Galaxy A52 5G. يمكنك تثبيته بالانتقال إلى الإعدادات > تحديث البرنامج والضغط على تنزيل وتثبيت. كما ذكرنا ، البرنامج الجديد متاح حاليًا في البلدان الأوروبية ، وستتلقى الأسواق الأخرى في جميع أنحاء العالم التحديث قريبًا أيضًا.في العام الماضي ، أطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy A52 5G لأول مرة مع نظام أندرويد 11. تلقى الهاتف الذكي متوسط ??المدى بالفعل تحديث One UI 4.1 المستند إلى نظام التشغيل أندرويد 12. سيحصل على تحديثين آخرين لنظام التشغيل أندرويد في المستقبل.