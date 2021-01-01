Galaxy A33 5G يحصل على تحديث أمني لشهر يوليو 2022 في آسيا

أصدرت شركة سامسونج تحديثًا أمنيًا لشهر يوليو 2022 لهاتف Galaxy A33 5G. التحديث متاح حاليًا في بعض البلدان الآسيوية. يمكن أن تحصل الأسواق الأخرى على التحديث في غضون الأيام القليلة المقبلة.
يأتي آخر تحديث لبرنامج Galaxy A33 5G مع إصدار البرنامج الثابت A336EDXU2AVG2. يجلب التحديث تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 الذي يعمل على إصلاح أكثر من 50 ثغرة أمنية. يمكن أن يتضمن أيضًا تحسينات في استقرار الجهاز وإصلاحات عامة للأخطاء.
إذا كنت تعيش في الهند أو ماليزيا أو تايوان أو تايلاند أو الفلبين أو فيتنام ، فيمكنك تنزيل تحديث البرنامج الجديد على جهاز Galaxy A33 5G من خلال التوجه إلى الإعدادات > تحديث البرنامج والضغط على التنزيل والتثبيت. من المتوقع أن تحصل الأسواق الأخرى على التحديث في غضون الأيام القليلة المقبلة.
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