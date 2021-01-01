ينطلق هاتف Nubia Z40S Pro رسمياً في 20 من يوليو



Nubia Z40S Pro Nubia Z40S Pro

تستعد شركة Nubia لعقد حدث في 20 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف Nubia Z40S Pro، ولقد أوضحت الإعلانات التشويقية بعض من مواصفات هذا الإصدار.



شاركت Nubia عدد من الإعلانات التشويقية على منصة Weibo مؤخراً أكدت من خلالها على مواصفات Nubia Z40S Pro وموعد الإعلان الرسمي.



ويدعم هاتف Nubia Z40S Pro رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما يتميز هذا الإصدار بتصميم مسطح للشاشة، مع تصميم جديد للكاميرة الخلفية.

قد يعجبك أيضا...

وتحاكي إعدادات الكاميرة هاتف Z40 Pro، حيث يضم مستشعر Sony IMX787 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وبعد بؤري 35مم، ويدعم المستشعر ميزة التثبيت البصري.كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة ويدعم أيضاً لقطات macro والتثبيت البصري، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل ببعد بؤري 125مم وعدسات periscope لدعم تكبير بصري حتى 5 مرات.ويضم Z40S Pro زر منزلق للإختصار الذي يدعم التبديل التلقائي لنمط التصوير”“street photography”، إلا أن الإعلانات التشويقية لم تؤكد إمكانية إعادة تعيين مهام هذا الزر.من جانب أخر يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأخضر، والأسود مع إصدار”Ling Cage” خاص.