تطلق الصين مرصدها الخاص لمراقبة الشمس قريباً

أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم عن نيتها إطلاق مرصد فضائي خاص لمراقبة الشمس في أكتوبر الجاري.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها الأكاديمية فإن المرصد الذي يبلغ وزنه 888 كلغ سيتم إطلاقه من قاعدة جيوتشيوان الفضائية في مقاطعة قانسو بشمال غرب الصين، ولا يزال تاريخ الإطلاق الدقيق غير معروف.
وأشار البيان إلى أن المرصد سيعمل في الفضاء لمدة 4 سنوات تقريبا، وفي مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 720 كيلومترًا فوق سطح الأرض وسيساهم في دراسة تكوين وعلاقات المجال المغناطيسي للشمس والتوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية.
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