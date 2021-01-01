تطلق الصين مرصدها الخاص لمراقبة الشمس قريباً

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم عن نيتها إطلاق مرصد فضائي خاص لمراقبة الشمس في أكتوبر الجاري.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الأكاديمية فإن المرصد الذي يبلغ وزنه 888 كلغ سيتم إطلاقه من قاعدة جيوتشيوان الفضائية في مقاطعة قانسو بشمال غرب الصين، ولا يزال تاريخ الإطلاق الدقيق غير معروف.

وأشار البيان إلى أن المرصد سيعمل في الفضاء لمدة 4 سنوات تقريبا، وفي مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 720 كيلومترًا فوق سطح الأرض وسيساهم في دراسة تكوين وعلاقات المجال المغناطيسي للشمس والتوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية.

وبعد إطلاق المرصد سيكون من الممكن تسجيل “العاصفة الشمسية” بالتفصيل للدورة الخامسة والعشرين من النشاط الشمسي، كما سيكون هذا الجهاز قادرا على تحليل 500 غيغابايت من البيانات يوميا، وستكون جميع البيانات العلمية التي يجمعها وبرامج التحليل مفتوحة ومتاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وبفضل البيانات العلمية التي يمكن جمعها باستخدام ASO-S ، سيتمكن العلماء في المستقبل من التنبؤ في الوقت المناسب بحدوث التوهجات الشمسية وتأثيرها على الناس.

المصدر: shahbapress

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