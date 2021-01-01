واتساب تكامل مع نظارات Ray-Ban Stories الذكية



نظارات Ray-Ban Stories نظارات Ray-Ban Stories

أعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ، عن تضمين المزيد من الإمكانات الصوتية لنظارات Ray-Ban Stories الذكية. بدءًا من اليوم ، يمكن لمستخدمي Ray-Ban Stories إجراء المكالمات والاستماع إلى الرسائل وقراءة وإرسال الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف باستخدام واتساب.



أعلن زوكربيرج من خلال ملفه الشخصي على فيسبوك أن نظارات Ray-Ban Stories تتضمن الآن ميزات جديدة "بدون استخدام اليدين" تتيح لك التفاعل مع واتساب. بالإضافة إلى ذلك ، وعد أنه في القريب العاجل ، سيكون لدى المستخدمين القدرة على الرد على الرسائل مباشرة باستخدام الأوامر الصوتية.



قدمت ميتا نظارات Ray-Ban Stories الذكية في سبتمبر 2021 بالتعاون مع شركة EssilorLuxottica العملاقة. تسمح النظارات للمستخدمين بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الكاميرات المزدوجة المدمجة بدقة 5 ميجابكسل ، والاستماع إلى الموسيقى مع مكبرات الصوت المدمجة في الأرجل والرد على المكالمات الهاتفية. يجب توصيل نظارات Ray-Ban Stories بجهاز iOS أو Android للحصول على الوظائف الكاملة.