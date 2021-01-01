تبدأ أبل في إنتاج نماذج أولية لـ «أيفون 14»

بدأت شركة آبل، في إنتاج سلسلة هواتف «آيفون 14» iPhone 14 المرتقبة، عبر إنتاج تجريبي، متوقعة الشركة طرح الهواتف في المستقبل القريب.
ووفقًا لموقع Gizmo China ، فيبدو أن آبل لديها توقعات عالية لسلسلة الهواتف القادمة، فمن المتوقع أن تتفوق السلسلة الجديدة على سلسلة هواتف «آيفون13» iPhone 13 التي أطلقتها الشركة العام الماضي من حيث المبيعات.
وقد بدأت الشركة بالفعل في إنتاج نماذج أولية لـ أيفون 14 iPhone 14، وفقًا لما ذكرت أحدث المصادر، التي نقلت أن آبل أبلغت الموردين، أن المبيعات الأولية لسلسلة الهواتف الجديدة ستكون أكبر من مبيعات سلسلة الهواتف الجديدة.
هذا ويطابق إسقاط المبيعات ما يتوقعه محللو السوق، ففي حالة دخول الاقتصادات الرئيسية في حالة ركود، يعتقد العديد من المراقبين أن أحدث جيل من أجهزة آيفون iPhone قد يتجاوز سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.
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