تبدأ أبل في إنتاج نماذج أولية لـ «أيفون 14»



أيفون 14 أيفون 14

بدأت شركة آبل، في إنتاج سلسلة هواتف «آيفون 14» iPhone 14 المرتقبة، عبر إنتاج تجريبي، متوقعة الشركة طرح الهواتف في المستقبل القريب.

ووفقًا لموقع Gizmo China ، فيبدو أن آبل لديها توقعات عالية لسلسلة الهواتف القادمة، فمن المتوقع أن تتفوق السلسلة الجديدة على سلسلة هواتف «آيفون13» iPhone 13 التي أطلقتها الشركة العام الماضي من حيث المبيعات.



وقد بدأت الشركة بالفعل في إنتاج نماذج أولية لـ أيفون 14 iPhone 14، وفقًا لما ذكرت أحدث المصادر، التي نقلت أن آبل أبلغت الموردين، أن المبيعات الأولية لسلسلة الهواتف الجديدة ستكون أكبر من مبيعات سلسلة الهواتف الجديدة.



هذا ويطابق إسقاط المبيعات ما يتوقعه محللو السوق، ففي حالة دخول الاقتصادات الرئيسية في حالة ركود، يعتقد العديد من المراقبين أن أحدث جيل من أجهزة آيفون iPhone قد يتجاوز سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

قد يعجبك أيضا...

وعلى الرغم من الانخفاض الواسع في الطلب على الهواتف الذكية، إلا أن شركة آبل Apple شهدت نتائج مبيعات قوية.وعلى عكس مبيعات هواتف آيفون iPhone ، التي بدأت في الانخفاض في يوليو مع اقتراب ظهور سلسلة الهواتف الجديدة، لا تزال الشركة تحقق مبيعات قوية لهواتف iPhone 13وبعد التسريبات، اقترحت أيضًا أن هواتف iPhone 14 ستكلف 100 دولار أكثر من هواتف iPhone 13 بسبب عدد من المتغيرات ، مثل ارتفاع تكلفة المواد الخام، وتحديات سلسلة التوريد، وعوامل اقتصادية أخرى.ويرى المحللون أنه من الصعب تأكيد هذه المعلومات حتى التقديم الرسمي للهواتف، والذي من المتوقع أن يحدث في مؤتمر آبل Apple السنوي في سبتمبر من العام المقبل، إذ أن هناك احتمال ألا تقوم الشركة بزيادة الأسعار.