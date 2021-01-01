فيديو : تطوير طائرات «درون» كبيرة لنقل الشحنات الثقيلة

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كشفت شركة توصيل الطائرات بدون طيار Wing، التي تديرها شركة الفابت Alphabet الشركة المالكة لجوجل Google، عن سلسلة من نماذج الطائرات الجديدة المصممة للتعامل مع مجموعة متنوعة من الحمولات.



وقالت الشركة إن الطائرات بدون طيار الجديدة، ستشترك في نفس المكونات الأساسية مع الطائرة المستخدمة حاليًا، لتوصيل المستحضرات الصيدلانية وغيرها من العبوات الصغيرة في الضواحي خارج دالاس فورت، وورث.



ووفقًا لآدم وودوورث، الرئيس التنفيذي لشركة Wing، فإن الهدف هو تحديد الحجم المناسب لصناعة التوصيل من أجل مطابقة الحزمة المناسبة مع سيارة ذات حجم مماثل.

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وكتب ودوورث في مدونة، قائلا: "تمامًا كما أن السيارة المثالية لحمل طن من الحصى ستكون شاحنة قلابة، وليست سيارة سيدان، فإن الطائرة المثالية لحمل زجاجة من الأدوية ليست هي نفسها الأفضل لتوصيل جالون من الحليب، ولا تناسب أي منهما لتقديم ثلاجة".وأضاف ودوورث: "تعمل الطائرات بشكل أكثر كفاءة حول نقطة تصميم واحدة.. والطائرات الكبيرة تحمل أشياء كبيرة، والطائرات الصغيرة تحمل أشياء صغيرة، وبالنسبة لطائرات مثلنا يجب أن تكون هذه الأشياء عادةً حوالي 25 بالمائة من كتلة الطائرة ".وفي مقطع فيديو، عرضت الشركة مجموعة متنوعة من الطائرات بدون طيار مختلفة الأحجام، بما في ذلك طائرة بدون طيار أكبر، يمكن أن تحمل ما يصل إلى سبعة أرطال، وطائرة أصغر بدون طيار مصممة لنقل الأدوية التي تباع بوصفة طبية يصل وزنها إلى 0.6 رطل.وقد تم تصميم الطائرة بدون طيار من Wing للتعامل مع حمولات تصل إلى 2.5 رطل، وقالت الشركة إن ما يصل إلى 90 في المائة من عمليات التسليم اليوم عبارة عن عبوات تزن خمسة أرطال أو أقل، مستشهدة بالتعليقات التي أدلى بها مسؤول تنفيذي في أمازون.وكان من المفترض أن تحدث عمليات تسليم الطائرات بدون طيار ثورة في حركة البضائع حول المدن، حيث وعدت شركات مثل أمازون، وأوبر بإقامة عمليات واسعة النطاق في المستقبل القريب، وبدلاً من ذلك، ركزت التكنولوجيا بشكل أساسي على التجارب الصغيرة، وإيصال اللقاحات والدم إلى المواقع البعيدة.وفي الولايات المتحدة، اقتصر تسليم الطائرات بدون طيار بشكل عام على المدن الصغيرة، حيث يكون استخدام الأراضي أقل ازدحامًا وتعقيدًا، فيما تعثرت بعض الشركات في تقدمها، حيث قام برنامج أمازون في المملكة المتحدة، بتسريح العشرات من الموظفين.