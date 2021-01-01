سعر ومواصفات تويوتا كرولا الجمل اوتوماتيك مستعملة..



تويوتا كرولا تويوتا كرولا

تعتبر سيارات تويوتا كرولا الأشهر مبيعاً وشعبية داخل السوق المصري خلال العشرين سنة الأخيرة بمختلف فئاتها ورغم تقدمها في العمر داخل السوق المصري الا انها دائماً متوفرة للبيع، وتحرص تويوتا دائما لتعزيز اسطول فئات كرولا بطرازات جديدة متنوعة.



تعد سيارة سيارة تويوتا كرولا "الجمل" اوتوماتيك مستعملة واحدة من أكثر السيارات الاعتمادية في مصر نظراً لقلة أعطالها بالإضافة لتوفر قطع غياراتها داخل الأسواق مما يسهل عملية صيانتها بسهولة.



جاءت سيارة تويوتا كورولا الجمل بمساحة تخزين خلفية واسعة، بالإضافة لمقصورة رحبة وعائلية تناسب الرحلات الطويلة، وتبلغ نسبة طولها 4.39 متر، وعرض يبلغ 1.695 متر، و 1.47 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.6 متر

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تتميز السيارة بعدة تقنيات حديثة ووسائل ترفيه ومجموعة من تقنيات الأمن والسلامة مثل مكيف هواء، وعجلة قيادة باور، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي وكاسيت، وزجاج كهربائي، مع عدد من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وأماكن تخزين متفرقة بمقصورة القيادة.سعر مواصفات سيارة تويوتا كرولا "الجمل" اوتوماتيك مستعملةتعتمد سيارة تويوتا كرولا على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1300 سي سي، يعد من المحركات الاقتصادية في توفير الوقود، ويستطيع قوة كبيرة تصل الى 92 حصانا، مع ناقل اوتوماتيكي يتألف من 4 سرعات، جميعهم يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.تتوفر السيارة أيضاً بمحرك 4 سلندر ايضا سعة 1600 سي سي، يستطيع انتاج 110 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة 16 صمام، و 146 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران عند 440 دورة في الدقيقة، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.سعر سيارة تويوتا كرولا "الجمل" اوتوماتيك مستعملة في السوق المصرييتراوح سعر سيارة تويوتا كرولا "الجمل" اوتوماتيك مستعملة في السوق المصري من 180 الف جنيه حتى 200.000 .