تكشف تويوتا عن عائلة كراون من 4 سيارات جديدة!



تويوتا تويوتا

ليست تويوتا كراون 2023 كروس أوفر التي أعلنت عنها الشركة للتو الوحيدة التي ستحمل اسم كراون الكلاسيكي، فقد أعلنت الشركة عن عائلة من 4 سيارات مختلفة.



تقول تويوتا أنها تستهدف طرح سيارت كراون في 40 دولة حول العالم، ولذلك فقد قررت طرحها بأشكال مختلفة. ستأتي كراون كروس أوفر في اليابان والولايات المتحدة قبل نهاية العام. وستتبعها سيارة SUV وسيارة سيدان تقليدية وسيارة SVU أكبر من الأولى.



جدير بالملاحظة أن كلاً من السيارات الأربعة تميزت بتصميمها وهويتها الخاصة بطريقة ما. مع ذلك، لم تعلن الشركة تفاصيل السيارات، ولكن يتوقع أنها تشارك قاعدة العجلات والمحركات نفسها لكروان كروس أوفر.