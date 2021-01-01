هيونداي RN22e الاختبارية سيارة كهربائية عالية الأداء



هيونداي RN22e هيونداي RN22e

كشفت هيونداي في وقت أسرع من المتوقع عن النسخة عالية الأداء من سيارتها الكهربائية أيونيك 6. وتحمل السيارة الاختبارية اسم RN22e.



تحمل السيارة قوة كبيرة تبلغ 576 حصان، وتوفر عزم 740 نيوتن-متر. تطلق المحركات العجلات الأربعة من خلال نظام توجيه العزم النشط “بواسطة القابض المزدوج”. لا يبدو ذلك واضحاً بالنسبة لسيارة كهربائية، نعلم كيف يعمل ناقل الحركة ثنائي الكتلش في سيارات الوقود، ولكن يبدو أن ما تلمح له هيونداي شيء آخر.



توفر السيارة ميزة الشحن السريع من 10% إلى 80% في أقل من 18 دقيقة. وتأمل هيونداي ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية للسيارات عالية الأداء وللسيارات الكهربائية “تتقدم علامة N لوضع معايير جديدة في الأداء العالي المستدام”.

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مع أن السيارة الاختبارية هذه ترتكز على سيارة إنتاجية، إلا أن تلميحات هيونداي تفيد بأنها لن تصبح سيارة إنتاجية ضمن عائلة أيونيك 6، مع ذلك، ستصل تقنياتها لسيارات مستقبلية.