تكشف هيونداي عن N Vision 74 الهيدروجينية الهجينة



هيونداي N Vision 74 هيونداي N Vision 74

كشفت هيونداي عن سيارتها الرياضية N Vision 74 مستمدة من سيارة الشركة هيونداي Pony الاختبارية من عام 1974.



تتميز السيارة بأسلوب كلاسيكي وتفاصيل عصرية، وتأتي باللون الأزرق لسيارات هيونداي مع لمسة صفراء للمصابيح، بالرغم من ذلك تسعرض السيارة تقنيات الشركة أكثر مما تسعرض التصميم.



تتوفر في N Vision 74 محركات هجينة تجمع بين خلايا الوقود الهيدروجيني والبطاريات الكهربائية، وتستفيد السيارة من كفاءة تبريد ممتازة، مع توفير نظامين مختلفين للقيادة حسب الظروف. وتحدثت هيونداي عن توفر نظام توجيه لعزم الدوران لتحقيق قوة جر فائقة تسميه “تجارب الانعطاف”.

قد يعجبك أيضا...

تنتج المحركات 670 حصان و900 نيوتن-متر من العزم وتوفر سرعة قصوى 250 كم/س. في الداخل تأتي “قمرة القيادة التي تتمحور حول السائق” حسب الشركة لتمزج بين المفاتيح التناظرية والمفاتيح الرقمية، وبحسب SangYup Lee نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز تصميم هيونداي “يعكس تصميم N Vision 74 الموجه نحو المستقبل الاحترام والتقدير الذي نتمتع به لتفانينا وشغفنا في Pony الاختبارية”.بما هي أيضاً سيارة اختبارية فقد لا نصل N Vision 74 إلى خطوط الإنتاج،