تكشف هيونداي عن N Vision 74 الهيدروجينية الهجينة

كشفت هيونداي عن سيارتها الرياضية N Vision 74 مستمدة من سيارة الشركة هيونداي Pony الاختبارية من عام 1974.
تتميز السيارة بأسلوب كلاسيكي وتفاصيل عصرية، وتأتي باللون الأزرق لسيارات هيونداي مع لمسة صفراء للمصابيح، بالرغم من ذلك تسعرض السيارة تقنيات الشركة أكثر مما تسعرض التصميم.
تتوفر في N Vision 74 محركات هجينة تجمع بين خلايا الوقود الهيدروجيني والبطاريات الكهربائية، وتستفيد السيارة من كفاءة تبريد ممتازة، مع توفير نظامين مختلفين للقيادة حسب الظروف. وتحدثت هيونداي عن توفر نظام توجيه لعزم الدوران لتحقيق قوة جر فائقة تسميه “تجارب الانعطاف”.
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