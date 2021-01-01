ماذا تفعل عند تعلق دواسة الوقود بالسيارة أثناء القيادة؟



دواسة الوقود دواسة الوقود

في بعض الأحيان يصادف عدد من السائقين مواقف صعبة جدا ومفاجئة أثناء القيادة، ومنها أن تعلق دواسة الوقود وأنت تقود سيارتك بسرعة عالية، لذلك نقدم لك اليوم الطريقة الافضل للتعامل مع هذا الموقف وهي:



- ضع ناقل حركة السيارة في وضع الحياد (أو المور بالعامية)، وهو وضع N في ناقل الحركة الأوتوماتيكي، وذلك مع الضغط على المكابح بسلاسة والتوجه لإيقاف السيارة على جانب الطريق، وبعد وقوف السيارة أغلق المحرك تماما وبذلك يتعود دواسة الوقود لوضعها الطبيعي، وبالطبع ستحتاج بعد التعرض لهذا الموقف إلى فحص السيارة لتحديد سبب حدوث هذه المشكلة حرصا على عدم تكرارها مرة أخرى.



ما يجب ألا تفعله أبدا عند التعرض لهذا الموقف:

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- لا توقف السيارة وتغلق المحرك، لأن بذلك ستتوقف عجلة القيادة عن الحركة وستعرض نفسك لخطر أكبر.- لا تضغط على المكابح بقوة لإيقاف السيارة، لأن ذلك سيؤثر على توازنها على السرعات العالية، ويمكن أن تخرج السيارة عن سيطرتك تماما وتعرض نفسك لخطر أكبر.