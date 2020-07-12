ترتفع الأسهم الأمريكية مدفوعة بمبيعات التجزئة .. وداو جونز يقفز بأكثر من 400 نقطة

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم الجمعة، حيث خففت بيانات مبيعات التجزئة المتفائلة من بعض المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي ، في حين ارتفعت أسهم سيتي جروب بعد النتائج الفصلية.



أظهرت بيانات من وزارة التجارة اليوم الجمعة أن مبيعات التجزئة قفزت أكثر من المتوقع في يونيو ، مما يشير إلى استمرار القوة بين المستهلكين الأمريكيين حتى في مواجهة التضخم المرتفع منذ عقود والمخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.



ارتفع المقياس الأوسع لمشتريات التجزئة بنسبة 1% في يونيو عن الشهر السابق ، في حين تم تعديل رقم مايو بالخفض لتظهر انخفاضًا بنسبة 0.1% في المبيعات – وهو أول انخفاض هذا العام. توقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% الشهر الماضي.

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شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية ارتفاعًا، حيث ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 445.41 نقطة أو 1.45% إلى 31075.58. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (.SPX) 48.26 نقطة أو 1.27% عند 3838.26 ، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب 121.75 نقطة أو 1.08% إلى 11372.94.في أماكن أخرى من الأسواق ، ارتفعت أسهم بنترست(PINS) بنسبة 16% تقريبًا قبل الافتتاح بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة الاستثمار الناشط إليوت مانجمنت استحوذت على 9% من منصة التواصل الاجتماعي ، ليصبح أكبر مساهم في الشركة.يقيم المستثمرون مجموعة أخرى من نتائج البنوك للربع الثاني اليوم الجمعة ، بما في ذلك تقارير من سيتي جروب (C) وويلز فارجو في الجلسة السابقة ، فكر المتداولون في مجموعة من البيانات المالية المخيبة للآمال من جي بي مورجان (JPM) و مورجان ستانلي (MS).حذر رئيس جي بي مورجان جيمي ديمون في تصريحات ما بعد الأرباح من أن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي تبدو «أقرب مما كانت عليه من قبل» وقال إن «التشديد الكمي الذي لم يسبق له مثيل» من المتوقع أن يكون له عواقب سلبية ، بعد يوم واحد فقط من الاحتدام.أثار تقرير التضخم التكهنات بين الاستراتيجيين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يذهب إلى حد رفع أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة في وقت لاحق من هذا الشهر.وقال ديمون في اتصال هاتفي مع محللي وول ستريت أمس الخميس: «أنا أقول ببساطة ، هناك مجموعة من النتائج المحتملة من الهبوط الناعم إلى الهبوط الحاد ، مدفوعًا بمدى ارتفاع أسعار الفائدة ، وفعالية التشديد الكمي ، والأسواق المعيبة والمتقلبة».