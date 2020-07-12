سعر الذهب اليوم السبت 16 يوليو 2022 في مصر



سعر الذهب سعر الذهب

شهد سعر الذهب، اليوم السبت، بعد ما أنهى تعاملاته الأسبوعية عالميا مساء أمس عند مستوى 1703 دولارات للأوقية، استقرار في السوق المحلية، وظل خلال السبع أيام الماضية في حالة من التراجع المتواصل، حيث خسر نحو 30 دولارا في الأوقية، ويعيش الذهب منذ أسبوعين أسوء أداء له خلال9 أشهر ، بسبب الظروف الجيوسياسية العالمية.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشارًا والأكثر جودة بعد عيار 24،ببنما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 658 جنيها.

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وسجل الذهب عيار 18 نحو 846 جنيها.وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 987 جنيها.بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1128 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5640 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11280جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22560 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7896 جنيها.ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةتراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وبقيت في طريقها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.