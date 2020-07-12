تنخفض أسعار النحاس لأقل من 7 آلاف دولار متأثرة بمخاوف الركود



النحاس النحاس

تراجعت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى له في 20 شهرًا، حيث أضرّت المخاوف من حدوث ركود عالمي بتوقعات الطلب على المعدن الذي يُنظر إليه على أنه رائد اقتصادي نظرًا لمجموعة واسعة من الاستخدامات.



المعدن المستخدم في كل شيء من كابلات الطاقة إلى المحركات الكهربائية ، انخفضت بنسبة 3% لتهبط إلى أقل من 7000 دولار للطن.



كما انخفضت أسعار النحاس بنسبة 35% عن أعلى مستوى سجلته قبل أربعة أشهر فقط عندما كان المستثمرون قلقين من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن يعطل الإمدادات في سوق ضيقة بالفعل.

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الآن تحول التركيز المخاوف بشأن تراجع الطلب في الصين – التي تمثل نصف استهلاك النحاس بالكامل – والتي تكافح مع آثار عمليات إغلاق كورونا، بينما تكافح أوروبا أزمة طاقة. يحدث ذلك في الوقت الذي ترفع فيه البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المتصاعد.بانر أوبل كروس لاند داخل الأخبارانخفض النحاس بنسبة 2.7% إلى 6980 دولارًا للطن بحلول الساعة 9:43 صباحًا في بورصة لندن للمعادن. وانخفض 28 بالمئة هذا العام ، متوجها إلى أكبر انخفاض سنوي منذ 2008 ، ذروة الأزمة المالية. الانخفاض هو جزء من عمليات بيع أوسع للمعادن الصناعية ، والتي تراجع معظمها أيضًا يوم الجمعة.توقعت مجموعة جولدمان ساكس هذا الأسبوع أن يتم تداول النحاس عند 6700 دولار في الأشهر الثلاثة المقبلة ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 22% عن توقعاتها السابقة. وقال البنك إن ارتفاع الدولار سيظل بمثابة رياح معاكسة حتى تهدأ مخاطر الاقتصاد الكلي.أضافت مجموعة ريو تينتو ، وهي مورد رئيسي للنحاس وثاني أكبر شركة تعدين في العالم ، إلى التحذيرات بشأن الاقتصاد العالمي. وقالت إن الرياح المعاكسة في الصين كانت «كبيرة» وأن الضغط على سلاسل التوريد العالمية يجب أن يخفف بشكل كبير قبل أن تنخفض الضغوط التضخمية.نما الاقتصاد الصيني في الربع الماضي بأبطأ وتيرة منذ أن تعرضت البلاد لأول مرة للوباء قبل عامين ، مما يؤكد تأثير استراتيجية صفر كوفيد والضغط العقاري المطول. لم تظهر بيانات اليوم أي علامة على تحسن التراجع في الاستثمار العقاري الصيني الذي يضعف الثقة في قطاع رئيسي للطلب على المعادن.كما أن أسعار المعادن الهابطة تضع شركات التعدين تحت الضغط. تراجعت أسهم شركة فريبورت ماكموران المنتجة للنحاس بنسبة 40% هذا العام ، بينما تراجعت أسهم ريو تينتو ومجموعة بي إتش بي وجلينكور في الأسابيع الأخيرة.حذر بنك جولدمان ساكس من أن ارتفاع التكاليف يجعل حوالي 300 ألف طن من قدرة مناجم النحاس العالمية غير مربحة. السعة التي كانت مربحة عند 6270 دولارًا للطن قبل عام لن تحقق أرباحًا عند 7500 دولار.في المعادن الأساسية الأخرى ، انخفض النيكل والزنك بنسبة 1.5% على الأقل اليوم الجمعة. وانخفض مؤشر المعادن الستة الرئيسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 23% هذا العام حتى يوم الخميس.كما تراجعت أسعار الصلب المعيارية في الولايات المتحدة بنسبة 37% ، بينما انخفض خام الحديد بنسبة 20% في سنغافورة.