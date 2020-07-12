مد مبادرة كلنا واحد حتى نهاية يوليو 2022 ..توفر السلع بتخفيضات 60%..

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صورة الخبر: مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

قررت وزارة الداخلية، استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية شهر يوليو الجارى، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية..

وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وتواصل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية ، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، حتى نهاية العام الجارى تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى “رئيس الجمهورية” بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم فى ظل الظروف التى تشهدها الساحة الدولية وإنعكاساتها على الحالة الإقتصادية فى شتى الدول، وبما يساهم فى تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم.

المصدر: يلا بيزنس

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