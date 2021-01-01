حظر 3 ميزات على فيسبوك



فيسبوك فيسبوك

من حين لأخر يطرح تطبيق فيسبوك FACEBOOK العديد من الميزات، والحيل الجديدة، لكن لا يستمر كل منها إلى الأبد على التطبيق، فمن حين لأخر أيضًا يقوم التطبيق بحظر وإلغاء عمل بعض الميزات لاعتبارات عدة.



وحول الميزات التي حظرها فيسبوك، فهم 3 ميزات وهم كالتالي..



1 - أصدقاء قريبون

مرة أخرى في مايو، أغلق فيسبوك Facebook بعض ميزاته التي تعتمد على تتبع الموقع، في محاولة لجمع بيانات أقل من المستخدمين على التطبيق.

قد يعجبك أيضا...

وكانت إحدى هذه الميزات هي "الأصدقاء القريبون"، والتي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2014، وهي ميزة تسمح لك بالعثور على الأصدقاء القريبين بسهولة، من خلال مشاركة موقعك، لكن تم إغلاق تلك الميزة في نهاية مايو 2022.2 - تنبيهات الطقسمثل الأصدقاء القريبون، تم أيضًا استبعاد ميزة تنبيهات الطقس في مايو، وقد تم إيقاف تشغيل الميزة لنفس السبب، وهو إلغاء الميزات التي تستخدم موقعك، علما بأنه هناك العديد من الطرق الأخرى للتعرف على حالة الطقس.ولذلك من المحتمل أن فيسبوك Facebook قرر أنه لا يستحق عناء جمع بيانات الموقع لهذه الميزة، وقد توقفت الميزة عن العمل في 31 مايو 2022.3 - محفظة نوفيوفي يوليو الماضي أيضًا، أعلن فيسبوك Facebook أنه سيغلق محفظة نوفي Novi، وهي محفظة Facebook الرقمية، والتي تم التخطيط لها في الأصل كتطبيق للعملات المشفرة.وبعد الكثير من الضغط، تم تخفيض تصنيفها إلى خدمة تحويل أموال بسيطة، ولكن بعد 10 أشهر فقط تم إيقاف "نوفي"، وقد تم تعيينه الآن للإغلاق الكامل في 1 سبتمبر القادم، لذا تأكد من سحب أموالك قبل ذلك الحين إذا كنت من مستخدمي محفظة نوفي.