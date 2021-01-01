الأحدب يقترن بسيد الحلقات في سماء الوطن العربي



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

يرصد بسماء الوطن العربي مع نهاية اليوم الجمعة اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل، حيث سيفصل بينهما حوالي 4 درجات بالافق الجنوب الشرقي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.



ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، نظرًا لأن المسافة الظاهرية بين القمر وزحل كبيرة نسبيًا فلن يظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المنظار.



كوكب الصين يبدأ تطبيق أفلام الخيال العلمي على أرض الواقع |شاهد تطوير منزل وقرية كوكب الشرق.. أسرة أم كلثوم تشكر الرئيس السيسي |فيديو

قد يعجبك أيضا...

زحل سيشبه نجمًا متوسط ??السطوع للعين المجردة ويلاحظ أن لمعانه زاد مع اقترابه من أقرب نقطة له إلى الأرض في أغسطس أو ، بشكل صحيح ، عندما تقترب الأرض وزحل من بعضهما البعض في مداراتهما حول الشمس.نظام حلقات زحل الرائع يجعل هذا الكوكب المفضل لدى معظم الناس حتى من خلال تلسكوب صغير.تذكر أنه عندما تنظر إلى زحل ، فإن معظم الضوء الذي تراه من الكوكب هو ضوء الشمس المنعكس عن حلقاته، المكونة بالكامل تقريبًا من الجليد، يبعد هذا الكوكب مسافة أكثر من 1.3 مليار كيلومتر هذا الشهر، ويستغرق ضوء الشمس المنعكس من زحل حوالي ساعة وخمس عشرة دقيقة فقط للوصول إلينا على الأرض.لعل أفضل عرض تلسكوبي لكوكب زحل يبدأ نهاية الشهر ، ومع ذلك ، في النصف الكرة الشمالي ، سيتعين الانتظار حتى منتصف الليل بقليل للسماح له بالارتفاع عالياً بدرجة كافية في السماء ، فوق التأثيرات الضبابية للغلاف الجوي للأرض بالقرب من الأفق.سيكون زحل أكثر سهولة في أغسطس المقبل فلن يضطر مراقبو النجوم الانتظار حتى وقت متأخر للاستمتاع برصد كوكب الحلقات.