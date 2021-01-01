بـ 8 خطوات فعالة حافظ على كليتك

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الكلى هي أعضاء بحجم قبضة اليد تقع في الجزء السفلي من القفص الصدري، وتقع على جانبي العمود الفقري، وتعمل الكلى على ترشح الفضلات والمياه الزائدة والشوائب الأخرى من الدم، وتقوم بتخزَّين هذه الفضلات في مثانتك وتُطرد لاحقًا عبر البول.



بالإضافة إلى ذلك ، تنظم الكليتان مستويات الأس الهيدروجيني والملح والبوتاسيوم في جسمك، كما أنها تنتج هرمونات تنظم ضغط الدم وتتحكم في إنتاج خلايا الدم الحمراء.



والكلى مسؤولة أيضًا عن تنشيط أحد أشكال فيتامين د الذي يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم لبناء العظام وتنظيم وظائف العضلات.

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ويعد الحفاظ على صحة الكلى أمرًا مهمًا لصحتك العامة ورفاهيتك العامة، من خلال الحفاظ على صحة كليتيك، سيقوم جسمك بترشيح وطرد النفايات بشكل صحيح وإنتاج الهرمونات لمساعدة جسمك على العمل بشكل صحيح.وهناك 8 نصائح وخطوات فعالة تساعدك على الحفاظ على كليتك:- حافظ على لياقتك والتمارين الرياضية:التمرين المنتظم مفيد يحميك من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، ويمكن أن يقلل أيضًا من ضغط الدم ويعزز صحة قلبك، وكلاهما مهم لمنع تلف الكلى.لست مضطرًا إلى خوض سباقات الماراثون لجني ثمار التمرين، حيث يعد يعد المشي والجري وركوب الدراجات وحتى الرقص من التمارين المهمة لصحتك.- السيطرة على نسبة السكر في الدمقد يُصاب الأشخاص المصابون بداء السكري تلف الكلى، حيث أنه عندما لا تستطيع خلايا جسمك استخدام الجلوكوز (السكر) في الدم ، تضطر كليتيك إلى العمل بجهد أكبر لتصفية الدم، على مدى سنوات من الجهد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أضرار تهدد الحياة.ومع ذلك، إذا كان بإمكانك التحكم في نسبة السكر في الدم، فإنك تقلل من خطر التلف.مراقبة ضغط الدمأرتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب تلف الكلى، وإذا حدث ارتفاع ضغط الدم مع مشكلات صحية أخرى مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول، فقد يكون التأثير على جسمك كبيرًا.القراءة الصحية لضغط الدم هي 120/80. يكون ارتفاع ضغط الدم بين تلك النقطة و 139/89، وقد تساعد التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي في خفض ضغط الدم في هذه المرحلة.وإذا كانت قراءات ضغط الدم لديك أعلى من 140/90 باستمرار، فقد يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم، ويجب أن تتحدث مع طبيبك حول مراقبة ضغط الدم بانتظام، وإجراء تغييرات على نمط حياتك، وربما تناول الأدوية.مراقبة الوزن واتباع نظام غذائي صحيالأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة معرضون لخطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية التي يمكن أن تلحق الضرر بالكلى. وتشمل مرض السكري وأمراض القلب وأمراض الكلى.قد يساعد النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم واللحوم المصنعة والأطعمة الأخرى التي تضر بالكلى في تقليل مخاطر تلف الكلى. ركز على تناول المكونات الطازجة منخفضة الصوديوم بشكل طبيعي ، مثل القرنبيط والتوت والسمك والحبوب الكاملة.شرب الكثير من السوائلليس هناك سحر وراء النصيحة المبتذلة بشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا، لكنه هدف جيد على وجه التحديد لأنه يشجعك على البقاء رطبًا، يعتبر تناول الماء المنتظم والمتسق أمرًا صحيًا لكليتيك.يساعد الماء على إزالة الصوديوم والسموم من كليتيك، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، اهدف إلى تناول ما لا يقل عن 1.5 إلى 2 لتر في اليوم.وتعتمد كمية المياه التي تحتاجها بالضبط إلى حد كبير على صحتك وأسلوب حياتك.عوامل مثل المناخ، والتمارين الرياضية، والجنس، والصحة العامة، وما إذا كنت حاملاً أو مرضعة أم لا ، كلها عوامل مهمة يجب مراعاتها عند التخطيط لكمية الماء اليومية.أبتعد عن التدخيندمر التدخين الأوعية الدموية في الجسم. هذا يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم وإلى الكليتين.يؤدي التدخين أيضًا إلى تعريض الكلى لخطر الإصابة بالسرطان، إذا توقفت عن التدخين، فسوف تنخفض مخاطرك.سوف يستغرق الأمر سنوات عدة مصدر موثوق للعودة إلى مستوى الخطر لشخص لم يدخن قط، يجب على الأشخاص الذين عانوا من حصوات الكلى في السابق أن يشربوا القليل من الماء للمساعدة في منع ترسبات الحصوات في المستقبل.- كن على علم بكمية أقراص OTC التي تتناولهاإذا كنت تتناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية بانتظام، فقد تتسبب في تلف الكلى، ويمكن أن تتسبب العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs)، بما في ذلك الأيبوبروفين والنابروكسين، في إتلاف الكلى إذا كنت تتناولها بانتظام للألم المزمن أو الصداع أو التهاب المفاصل.من المحتمل أن يكون الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل في الكلى والذين يتناولون الدواء من حين لآخر واضحين،إذا كنت تستخدم هذه الأدوية يوميًا، فقد تخاطر بصحة كليتيك، تحدث مع طبيبك حول العلاجات الآمنة للكلى إذا كنت تتعامل مع الألم.- قم بفحص وظائف الكلى إذا كنت في خطر كبيركنت معرضًا لخطر الإصابة بتلف الكلى أو أمراض الكلى، فمن الجيد إجراء اختبارات وظائف الكلى بانتظام، قد يستفيد الأشخاص التالية أسماؤهم من الفحص المنتظم:الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.الأشخاص الذين ولدوا بوزن منخفض عند الولادة.الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو لديهم عائلة معها.الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم أو لديهم تاريخ عائلي.الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.الأشخاص الذين يعتقدون أنهم قد يكون لديهم تلف في الكلى.يعد اختبار وظائف الكلى المنتظم طريقة رائعة لمعرفة صحة الكلى وللتحقق من التغييرات المحتملة، يمكن للتغلب على أي ضرر أن يساعد في إبطاء أو منع الضرر المستقبلي.