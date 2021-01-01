سر أغلى عنقود عنب في العالم..بآلاف الدولارات..

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صورة الخبر: عنقود عنب
عنقود عنب

انتشرت صور لعملية بيع نادرة لعنقود عنب في اليابان على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث بلغ ثمنه 12 ألف دولار أمريكي.. فما سر ذلك؟

وتم بيع عنقود العنب من نوع «Ruby Roman» في أحد المزادات بالأسواق اليابانية، وحقق رقما قياسيا كون سعر العنقود من هذا النوع قبل 5 سنوات لم يتجاوز الخمسة آلاف دولار، بحسب ما نشرته روسيا اليوم.

ويمتاز هذا النوع من العنب بحباته الكروية ذات الأحجام الكبيرة التي يصل قطر كل واحدة منها إلى 3 سنتيمترات، كما يمكن أن يصل وزن الحبة الواحدة إلى 20 جراما تقريبا.

بدأت زراعة هذا النوع من العنب في اليابان بمحافظة إيشيكاوا في تسعينيات القرن الماضي، وتم تسجيل صنف جديد منه عام 2007.

وشهدت المزادات اليابانية مؤخرا عملية بيع ملفتة لكرز «Aomori Heartbeat» أيضا، إذ بيعت علبة منه تحوي 15 حبة بسعر 600 ألف ين ياباني، أي أن سعر الحبة الواحدة بلغ 40 ألف ين (نحو 296 دولارا).

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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