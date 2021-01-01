سر أغلى عنقود عنب في العالم..بآلاف الدولارات..

انتشرت صور لعملية بيع نادرة لعنقود عنب في اليابان على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث بلغ ثمنه 12 ألف دولار أمريكي.. فما سر ذلك؟
وتم بيع عنقود العنب من نوع «Ruby Roman» في أحد المزادات بالأسواق اليابانية، وحقق رقما قياسيا كون سعر العنقود من هذا النوع قبل 5 سنوات لم يتجاوز الخمسة آلاف دولار، بحسب ما نشرته روسيا اليوم.
ويمتاز هذا النوع من العنب بحباته الكروية ذات الأحجام الكبيرة التي يصل قطر كل واحدة منها إلى 3 سنتيمترات، كما يمكن أن يصل وزن الحبة الواحدة إلى 20 جراما تقريبا.
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