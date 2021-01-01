علامات على أن حبيبك غيور لدرجة التملك



علامات على أن حبيبك غيور علامات على أن حبيبك غيور



القليل من الغيرة في العلاقة العاطفية يمكن أن يكون صحيًا، ومع ذلك، تظهر المشاكل عندما يتجاوز الطرف الآخر الحد، فيبدأ في فحص هاتفك، وتقييد حركتك، ويملى عليك كيفية القيام بالأشياء فهذه بعض العلامات التى تدل على أن الأشياء تخرج عن السيطرة، لذا يستعرض "اليوم السابع" بعض السمات السلوكية لحبيبك الغيور لدرجة التملك، وبعض الخطوات للتعامل مع مثل هذا السلوك دون التسبب فى أى مشاكل فى العلاقة وفقاً لموقع "يور تانجو" للعلاقات كما يلي:







يتتبع حركتك باستمرار:

عندما يسألك حبيبك في كل لحظة عن مكانك ومع من تخرجى ولماذا، فاعلمى أنك تتعاملى مع شخص غير آمن بشكل كافٍ، فيحتاج لمعرفة كل شيء حتى يطمئن، فلا داعي للرد عليه بطريقة بها بعض الغضب، لكن الإجابة الوافية والهادئة تكون حلا جيدا.

قد يعجبك أيضا...

لا يسمح لك بالخروج إلى أى مكان بدونهيمكنك أن تفهمي أن حبيبك "من النوع الغيور" عندما لا يحب حقيقة أن لديك حياة منفصلة عن حياته أو تحتاجي إلى الخروج مع الأصدقاء، وسرعان ما ستصبح مشكلة عندما تتركيه بمفرده وتخرجي مع أشخاص آخرين.يفحص ويفتش أدواتك بانتظامإذا كان يفحص ويفتش أدواتك بانتظام ويصر على معرفة كل كلمات السر الخاصة بأى جهاز تستخدميه سواء هاتف أو كمبيوتر، وإذا أصر حبيبك على معرفة كل كلمات المرور الخاصة بك بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ويتحقق منها بانتظام، فاعلمي أن هذه علامات على شخص لديه مشكلات في التحكم في غيرته.ينزعج عندما ينتبه لك الآخرونفى معظم العلاقات، سيكون من الطبيعى أن يكون حبيبك سعيدًا أو فخوراً عندما تجذبى انتباه الآخرين بعملك وشخصيتك، لكن عندما ينزعج حبيبك منك ويغضب لذلك، فاعلمي أنه يكره الاهتمام والثناء اللذين تحصلين عليهما.البحث عن أخطائكسيحاول هذا الحبيب العثور على أخطاء في كل شيء صغير تفعلينه، وأكثر من ذلك إذا فعلت شيئًا لا تشركيه فيه، تلاحظي رد فعل عدواني وقاس.يخاف عندما لا تردين على مكالمتهلا يهم إذا كنت نائمة أو تستحمين، إذا لم تتمكنى من الرد على رسالته أو الرد على مكالمته فورًا، فسوف يفزع، وإذا كان يخاف كثيرًا عندما لا تكونى قادرة على الرد عليه لأى سبب من الأسباب، فيمكنك التأكد من أنك على علاقة بشخص متملك.نصائح التعامل مع الحبيب المتملك والغيور:عبرى له عن مشاعرك باستمرارإذا كنت باقية عليه تجنبى الغضب من ردود أفعاله وتذكرى أنه يحبك فقط.تكلمى معه وراسليه عندما تكونى بعيدة عنه.اشركيه فى قراراتك وأنشطتك الاجتماعية.اجعليه يشعر بأهميته في قلبك وحياتك.لا تتجاهلينه عندما تشعرين بغيرته.