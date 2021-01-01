لو عايزة تجددى اللون .. وصفات طبيعية لإزالة صبغة الشعر فى المنزل

ترغب بعض النساء في تجديد ألوان شعرهن بين فترة وأخرى، سواء لحضور مناسبة معينة أو رغبة في الحصول على لون مميز ومختلف وعلى خطى أبرز اتجاهات ألوان صبغات الشعر، أو حتى للشعور بعدم الرضا عن اللون الذى حصلت عليه مؤخراً، وقد تتبع بعض الطرق التى تتسبب فى ضعف الشعر ومشاكل أخرى جلدية، ولتجنب هذا، نستعرض فى التقرير وصفات طبيعية لإزالة صبغة الشعر، من خلال اتباع خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع "tomsofmaine".
وصفات طبيعية لإزالة صبغة الشعر فى المنزل
وصفة معجون صودا الخبز لإزالة صبغة الشعر
تعتبر صودا الخبز من الطرق الطبيعية التى تساعد فى إزالة صبغة الشعر بشكل طبيعى وآمن، من خلال تحضير كميات متساوية من صودا الخبز مع عصير الليمون، ثم خلط المكونات معاً، وعمل العجينة ووضعها على الشعر لمدة خمس دقائق، ثم غسل الشعر جيداً.
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