تاج الدين: مصر دخلت الموجة السادسة من كورونا



تاج الدين تاج الدين



حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة والوقاية، من موجة جديدة لكورونا، مؤكدا أن مصر دخلت الموجة السادسة ولابد للجميع أن يعاود الالتزام مجددا بكافة الإجراءات الاحترازية.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع تليفزيون اليوم السابع، في التغطية التي أعدتها هدى أبو بكر وقدمتها جرمين شلبى، "الوباء ما زال موجودا، والفيروس يأتي بصورة موجات، ومررنا بـ5 موجات، ومكثنا شهرا أو ما يزيد وهناك انخفاض كبير في الإصابات، لكن منذ أسبوع أو 10 أيام وهناك زيادة فى الحالات، وكل يوم نرصد عددا أكبر من اليوم الماضى، قد يكون موجة سادسة، وهذا متوقع فى ظل وجود الوباء وفى ظل وجود مساحة للتنقل بحرية أكبر بين الدول وبعضها بعد فك قيود كورونا".



وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، في ظل أن مصر يدخلها من 500 إلى 600 ألف أسبوعيا، فهذا يعنى أننا موجودين في الموجة السادسة لكورونا، مشيرا إلى أن حالات الإصابة من بسيطة إلى متوسطة.

قد يعجبك أيضا...

وعن أعراض الإصابة وهل اختلفت عن الفترات السابقة قال، أوميكرون حصل به تحور بسيط لكن أغلب الإصابات موجودة في الجهاز التنفسى واحتقان الزور ورشح وعطس وتكسير الجسم، مع حالات قليلة لفقدان حاستى الشم والتذوق.وشدد مستشار رئيس الجمهورية على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وقال، "يجب أن نستمر تماما في تطبيقها، نعم مكثنا أكثر من شهر دون ظهور حالات، لكن لا بد من أخذ احتياطنا، لأن الوباء موجود عالميا ولم نصل للحالة الصفر في مصر، والمتحور الجديد رصد أنه أكثر عدوانية ويصيب عددا أكبر من الأشخاص".