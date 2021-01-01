فيديو .. صلاح يسجل هدفا رائعا في شباك كريستال بالاس

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صورة الخبر: النجم المصري محمد صلاح
النجم المصري محمد صلاح


أحرز النجم المصري محمد صلاح، هدفا رائعا خلال اللقاء الذي جمع فريقه ليفربول بنادي كريستال بالاس، اليوم الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 47 عندما تبادل الكرة في الجهة اليسرى مع زميله ترنت ألكسندر أرنولد، قبل أن يتوغل المصري داخل منطقة الجزاء ويراوغ أحد المدافعين ومن ثم سدد كرة قوية بيسراه ارتطمت بحارس كريستال بالاس قبل أن تدخل الشباك.

وأقيمت المباراة على ملعب "سنغافورة الوطني" ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد وانتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد.

وكان ليفربول قد مني الثلاثاء الماضي، بخسارة ثقيلة 0-4 على يد مانشستر يونايتد في أولى مبارياته التحضيرية للموسم الجديد.

https://twitter.com/i/status/1547941862383620102

المصدر: RT

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