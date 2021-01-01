فيديو .. صلاح يسجل هدفا رائعا في شباك كريستال بالاس

أحرز النجم المصري محمد صلاح، هدفا رائعا خلال اللقاء الذي جمع فريقه ليفربول بنادي كريستال بالاس، اليوم الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
وجاء هدف صلاح في الدقيقة 47 عندما تبادل الكرة في الجهة اليسرى مع زميله ترنت ألكسندر أرنولد، قبل أن يتوغل المصري داخل منطقة الجزاء ويراوغ أحد المدافعين ومن ثم سدد كرة قوية بيسراه ارتطمت بحارس كريستال بالاس قبل أن تدخل الشباك.
وأقيمت المباراة على ملعب "سنغافورة الوطني" ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد وانتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد.
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