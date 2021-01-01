أحدث التسريبات عن هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold4..هيقلب السوق..

ينتظر المستهلكون بشدة أي أخبار عن الهواتف القابلة للطي، لاسيما التي تطلقها سامسونج حيث أنها تتصدر التريند هذه الأيام وتضيق الحصار على وجود الهواتف المعتادة، وتعمل شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية في الوقت الحالي على تطوير هاتفين رائدين ، وهم Galaxy Z Fold4 و Galaxy Z Flip4، وبفضل التسريبات الموثوقة سنعرض أحدث ما ستقدمه سامسونج في أسطورة الهواتف القابلة للطي.
بحسب ما ذكره موقع "جي إس إم آرينا" التقني، نشر المسرب الشهير إيفان بلاس
أحدث التسريبات عن هاتف Galaxy Z Fold4 ، حيث ذكر أن العملاق الكوري الجنوبي سامسونج يعمل على إدخال ألوان مميزة لسلسلة الهواتف القابلة للطي، فبجانب اللون البيج أكد بلاس أن اللون الأخضر لن يختفي ، بل سيأتي بشكل ليطلق عليه "Grey green".
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