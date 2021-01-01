أحدث التسريبات عن هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold4..هيقلب السوق..



Galaxy Z Fold4 Galaxy Z Fold4

ينتظر المستهلكون بشدة أي أخبار عن الهواتف القابلة للطي، لاسيما التي تطلقها سامسونج حيث أنها تتصدر التريند هذه الأيام وتضيق الحصار على وجود الهواتف المعتادة، وتعمل شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية في الوقت الحالي على تطوير هاتفين رائدين ، وهم Galaxy Z Fold4 و Galaxy Z Flip4، وبفضل التسريبات الموثوقة سنعرض أحدث ما ستقدمه سامسونج في أسطورة الهواتف القابلة للطي.



بحسب ما ذكره موقع "جي إس إم آرينا" التقني، نشر المسرب الشهير إيفان بلاس

أحدث التسريبات عن هاتف Galaxy Z Fold4 ، حيث ذكر أن العملاق الكوري الجنوبي سامسونج يعمل على إدخال ألوان مميزة لسلسلة الهواتف القابلة للطي، فبجانب اللون البيج أكد بلاس أن اللون الأخضر لن يختفي ، بل سيأتي بشكل ليطلق عليه "Grey green".





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آخر التسريبات عن هاتف Galaxy Z Fold4بالإضافة إلى ذلك، يوجد أيضًا لون أحمر بورغندي، وهو أكثر جرأة من أي لون من ألوان سلسلة Galaxy Z Fold3، وجدير بالذكر أن اللون الأسود لن يكن له وجود على الإطلاق في السلسلة الجديدة.كما ذكرت التسريبات السعة التخزينية لسلسلة هواتف سامسونج القابلة للطي الجديدة Galaxy Z Fold4، حيث تعرض 3 خيارات مختلفة، الأولى بسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، والثانية بسعة 256 جيجابايت، و الثالثة بسعة 512 جيجابايت، ويعد إضافة خيار 128 جيجابايت أمرًا مفاجئًا من سامسونج، حيث أن طراز العام الماضي Galaxy Z Fold3 بدأ بسعة تخزين 256 جيجابايت.جدير بالذكر أنه أفادت تقارير سابقة أن Galaxy Z Fold4 سيأتي بسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، وهو ما لم تذكره قائمة التسريبات الحالية، لكن ربما تكون سعة 1 تيرابايت مقتصرة على عدد قليل من البلاد أو قد يتم إطلاقها في وقت لاحق.