تطلق سامسونج هاتفين للفئة المتوسطة بمواصفات خارقة..بأقل من 3 آلاف جنيه..

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أعلنت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، عن أحدث هاتفين من الفئة المتوسطة التي تندرج تحت سلسلة M-series وهم هاتف Galaxy M13 4G المعاد تصميمه ، وهاتف Galaxy M13 5G الجديد بشكل كامل.



بحسب ما ذكره موقع "جي إس إم آرينا" التقني، يختلف إصدار هاتف سامسونج Galaxy M13 4G الجديد، وبين الإصدار الذي تم إطلاقه في شهر مايو الماضي، حيث يحتوي الإصدار الجديد على تصميم كاميرا مختلف بالإضافة إلى سعة بطارية أكبر تقدر ب 6000 مللي أمبير.



بينما يأخذ هاتف سامسونج Galaxy M13 4G المعاد تصميمه من الإصدار القديم في باقي المواصفات حيث يأتي بشاشة قياس 6.6 بوصة، من نوع LCD، وبجودة عرض FHD + ، بالإضافة إلى معالج قوي من سامسونج نوع Exynos 850.

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و يقدم هاتف Galaxy M13 4G المعاد تصميمه، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة عالية، الرئيسية على دقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة ultrawide دقة 5 ميجابكسل، بجانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.يأتي هاتف سامسونج Galaxy M13 5G ، بشاشة قياس 6.5 بوصة، نوع LCD ، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، كما تحتوي على نوتش بأعلى منتصف الشاشة ليضم الكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفي تقدر بدقة 8 ميجا بيكسل، و يقدم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.بالنسبة لأداء الهاتف، يعمل هاتف Galaxy M13 5G بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، نوع Dimensity 700 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.يحتزم هاتف Galaxy M13 5G بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير، بقوة شحن 15 وات، ويعمل الهاتف بواجهة مستخدم One UI Core 4 المرتكز على نظام تشغيل Android 12.سعر هاتفي Galaxy M13 4G و Galaxy M13 5Gتتوفر طرازات هواتف Galaxy M13 الجديدة بألوان الأزرق و البني والأخضر، ويبدأ سعر Galaxy M13 4G من 150 دولارًا (بما يعادل 2830 جنيه مصري) لنسخة 4/64 جيجابايت، بينما يأتي هاتف M13 5G مقابل 175 دولارًا (بما يعادل 3300 جنيه مصري ) للنسخة 4/64 جيجابايت.