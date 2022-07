سعر ومواصفات Nothing phone 1..هاتف أندرويد يغزو الأسواق العالمية ويتحدى آيفون..

Nothing phone 1 Nothing phone 1

ظهر هاتف ذكي جديد يتميز بتصميم غريب وخلفية شفافة في الأسواق العالمية، والعديد من المواصفات الرائدة التي تجعله منافسا قويا لهواتف آيفون من آبل.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت شركة Nothing، عن أول هاتف ذكي من إنتاجها تحت اسم Nothing Phone 1، والذي ينطلق ضمن فئة هواتف الفلاجشيب ويتميز بلوحة خلفية شفافة وإطار مصنوع من المعدن مربع الشكل مشابه لتصميم هواتف آيفون، ويمكن تخصيص اللوحة خلفية شفافة لاستخدامات متعددة بما في ذلك مؤشر نسبة الشحن، وتنبيه الإشعارات والمكالمات.



مميزات هاتف Nothing Phone 1

ينطلق هاتف Nothing Phone 1، بشاشة من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.55 بوصة، وبجودة عرض FHD+، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز، مع ذروة سطوع 1200 شمعة ، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، محمية بطبقة حماية قوية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

ويتم تشغيل هاتف Nothing Phone 1، بواسطة معالج كوالكوم ثماني النواة من نوع Snapdragon 778G + المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.ويتمتع هاتف Nothing Phone 1، بكاميرا خلفية ثنائية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر رئيسي من إنتاج شركة سوني من نوع IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مزودا بخاصية التثبيت البصري OIS، ومستشعر بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل من إنتاج سامسونج من نوع JN1، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مع مستشعر IMX471 من إنتاج شركة سوني.ويدعم هاتف Nothing Phone 1، العديد من الميزات بما في ذلك الوضع الليلي البانورامي، والوضع الرأسي، واكتشاف المشهد، والوضع الليلي المدقع، والوضع الخبير.ويحزم هاتف Nothing Phone 1، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 33 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات من نوع Qi، والشحن العكسي بقوة 5 وات.ووعدت الشركة بأنها ستقدم 3 سنوات من تحديثات نظام التشغيل أندرويد“ للهاتف و4 سنوات من تصحيحات الأمان كل شهرين، ويعمل هاتف Nothing Phone 1، بنظام أندرويد 12، ويمتاز الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع مدمج في الشاشة، ومستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر القرب على غرار هواتف آيفون، ويدعم خاصية التعرف على الوجه مع الكمامات، ومقاومة الغبار والماء وفقا لمعيار IP53.وسيتوفر هاتف Nothing Phone 1، للبيع بشكل رسمي بدءا من 21 يوليو، مقابل سعر يبدأ من من 469 يورو (أى ما يعادل 9 آلاف جنيه مصرى)، لطراز 8 + 128 جيجابايت.