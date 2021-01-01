Galaxy M01 يحصل على تحديث أندرويد 12 بواجهة One UI 4.1 من سامسونج

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صورة الخبر: Galaxy M01
Galaxy M01

يتوفر أندرويد 12 حاليًا لعشرات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من Galaxy. ومع ذلك ، تستمر القائمة في النمو ، وقد انضم هاتف Galaxy ذكي آخر إلى القائمة. ربما لم تفكر في ذلك أبدًا ، لكن هاتف Galaxy M01 يحصل الآن على تحديث أندرويد 12 بواجهة One UI 4.1 من سامسونج.

يحصل الهاتف الذكي Galaxy M01 على تحديث أندرويد 12 بواجهة One UI 4.1 في الهند. يتضمن التحديث تصحيح الأمان لشهر يونيو 2022 ويحمل إصدار البرنامج الثابت M015GXXU4CVF6.

حتى كتابة هذه السطور ، يتوفر أندرويد 12 لجهاز Galaxy M01 في الهند رقم الطراز (SM-M015G) ، ولكن من الناحية النظرية ، لا ينبغي أن يكون الطراز الدولي (SM-M015F) بعيدًا عن الركب.

يمكن لمستخدمي Galaxy M01 تنزيل تحديث Android 12 One UI 4.1 عند تلقي الإشعار أو عن طريق فتح تطبيق الإعدادات ، والوصول إلى "تحديث البرنامج" والنقر على "تنزيل وتثبيت".

Galaxy M01 هو هاتف متواضع تم إصداره في عام 2020. لقد تم تشغيل أندرويد 10 عند الإطلاق ولكنه وصل الآن إلى حده الأقصى من ترقيتين رئيسيتين لنظام التشغيل. سيكون أندرويد 12 آخر تحديث لنظام التشغيل للهاتف ، على الرغم من أنه سيستمر في تلقي تصحيحات الأمان.

المصدر: tech1new

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