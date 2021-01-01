Galaxy M01 يحصل على تحديث أندرويد 12 بواجهة One UI 4.1 من سامسونج

يتوفر أندرويد 12 حاليًا لعشرات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من Galaxy. ومع ذلك ، تستمر القائمة في النمو ، وقد انضم هاتف Galaxy ذكي آخر إلى القائمة. ربما لم تفكر في ذلك أبدًا ، لكن هاتف Galaxy M01 يحصل الآن على تحديث أندرويد 12 بواجهة One UI 4.1 من سامسونج.
يحصل الهاتف الذكي Galaxy M01 على تحديث أندرويد 12 بواجهة One UI 4.1 في الهند. يتضمن التحديث تصحيح الأمان لشهر يونيو 2022 ويحمل إصدار البرنامج الثابت M015GXXU4CVF6.
حتى كتابة هذه السطور ، يتوفر أندرويد 12 لجهاز Galaxy M01 في الهند رقم الطراز (SM-M015G) ، ولكن من الناحية النظرية ، لا ينبغي أن يكون الطراز الدولي (SM-M015F) بعيدًا عن الركب.
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