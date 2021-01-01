تطلق Nubia شاشة ولوحة مفاتيح وفارة مخصصون للألعاب ضمن Red Magic

أطلقت شركة Nubia بعد الملحقات للحاسب المخصص للألعاب ضمن مجموعة Red Magic، بما في ذلك شاشة ولوحة مفاتيح وفارة بميزات عالية التقنية.
فتحتوي شاشة الألعاب Red Magic على إسقاط لاسلكي مدمج بموجة مم من أجل عرض دقة 4K بدون أسلاك مع زمن انتقال منخفض. وتأتي الشاشة بحجم 27 بوصة ومعدل تحديث 160 هرتز ودقة 3840 × 2160 وزوايا عرض 178 درجة.
تدعم الشاشة ايضًا تقنية HDR مع ذروة سطوع تصل إلى 1000 nits وهي معتمدة من TUV Rheinland مع ضوء أزرق منخفض. كما تتميز الشاشة بضبط تلقائي للمحيط وتعتيم PWM عالي التردد، كما أنها تدعم AMD FreeSync Premium Pro.
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