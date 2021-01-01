تطلق Nubia شاشة ولوحة مفاتيح وفارة مخصصون للألعاب ضمن Red Magic



Nubia Nubia

أطلقت شركة Nubia بعد الملحقات للحاسب المخصص للألعاب ضمن مجموعة Red Magic، بما في ذلك شاشة ولوحة مفاتيح وفارة بميزات عالية التقنية.



فتحتوي شاشة الألعاب Red Magic على إسقاط لاسلكي مدمج بموجة مم من أجل عرض دقة 4K بدون أسلاك مع زمن انتقال منخفض. وتأتي الشاشة بحجم 27 بوصة ومعدل تحديث 160 هرتز ودقة 3840 × 2160 وزوايا عرض 178 درجة.



تدعم الشاشة ايضًا تقنية HDR مع ذروة سطوع تصل إلى 1000 nits وهي معتمدة من TUV Rheinland مع ضوء أزرق منخفض. كما تتميز الشاشة بضبط تلقائي للمحيط وتعتيم PWM عالي التردد، كما أنها تدعم AMD FreeSync Premium Pro.

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ومن ناحية اخرى، تأتي لوحة المفاتيح Red Magic كاملة الحجم وميكانيكية مع شاشة LED في الجزء العلوي من اللوحة. وقد تعاونت العلامة التجارية مع TTC لتزويد مفاتيح السرعة الفضية بأوقات رد فعل أقصر وإدخال لعب أكثر دقة.أما عن الفارة، فهي فارة لاسلكية 2.4 جيجاهرتز مع مستشعر 3395 قادرة على 26000 نقطة في البوصة وتستخدم مفتاح GM8.0 الصغير. كما أنها تدعم تقنية Bluetooth ولديها ثلاثة أوضاع اتصال. يوجد إصداران من الفارة: Silver Wing Edition و Red Magic Edition.سيتم إطلاق ملحقات Red Magic هذه في الصين في سبتمبر ولكن لم يتم الكشف عن الأسعار والتوافر حتى الآن.