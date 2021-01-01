مقطع تشويقي من لينوفو لجهاز ThinkPad X1 Fold Gen 2



ThinkPad X1 Fold Gen 2 ThinkPad X1 Fold Gen 2

شاركت لينوفو مقطع فيديو تشويقي لجهاز ThinkPad X1 Fold Gen 2 الذي يأتي بتحسينات في التصميم عن الإصدار السابق.



تستعد شركة لينوفو لإطلاق جهاز ThinkPad X1 Fold Gen 2 الذي يأتي بتحسينات عن الإصدار السابق ThinkPad X1 Fold الذي أطلق في 2020.



ويأتي جهاز ThinkPad X1 Fold Gen 2 بتصميم يدعم إنفصال لوحة المفاتيح ليقدم تجربة وآداء أفضل عن الإصدار السابق.

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ويستمر مقطع الفيديو التشويقي لمدة تصل إلى 44 ثانية، حيث يكشف فيها عن التحسينات والتغييرات في التصميم عن الإصدار السابق ThinkPad X1 Fold الذي تميز بمعالج إنتل.أيضاً من المتوقع أن يأتي ThinkPad X1 Fold Gen 2 بتحسينات في عمر البطارية، أيضاً من المتوقع أن يأتي معالج إنتل في الإصدار الجديد بمعايير vPro وEvo.ومن المقرر أن تتصل لوحة المفاتيح في الجهاز عن طريق “TrackPoint pointing stick”، كما يتميز Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 بتصميم نحيف للإطارات، كما يكشف مقطع الفيديو عن تصميم مفصل الشاشة بتصميم يحاكي Razr 2022.