صور توضح تصميم Amazfit GTR 4 وGTS 4



Amazfit GTR 4 Amazfit GTR 4

كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم الإصدارات القادمة من ساعات Amazfit GTR 4 وGTS 4 الذكية.



تستعد Amazfit لإطلاق جيل جديد من الإصدارات المميزة من الساعات الذكية، حيث تأتي ساعات Amazfit GTR 4 وGTS 4 قريباً بنفس التكوينات الداخلية تقريباً، بينما يظهر الإختلاف الرئيسي في التصميم الخارجي للساعات الذكية.



وتتميز ساعة Amazfit GTR 4 بشاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش بخاصية اللمس، كما تدعم الشاشة دقة عرض 466 في 466 بيكسل، وتدعم ميزة Always-on، كما تتميز الساعة الذكية بتصميم من الألومنيوم بألوان الأسود والفضي، وزر تاج في الجانب الأيمن، ومن المقرر أن تأتي الساعة الذكية بتصميم جلدي لسوارة المعصم، أو من السيليكون أو من النيلون.

قد يعجبك أيضا...

بينما تأتي ساعة GTS 4 الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.75 إنش، ودقة 390 في 450 بيكسل، كما تتميز الساعة بتصميم من الألومنيوم، مع زر تاج في الجانب الأيمن.أيضاً تتميز GTS 4 بسماكة 9.9مم، ووزن 27 جرام دون سوارة المعصم، ومن المقرر أن تتوفر الساعة الذكية بألوان الأسود، أو الذهبي الوردي، إلى جانب اللون البني مع سوارة من السيليكون أو النيلون.كما تقدم Amazfit عدد 200 من الأوجه، تتضمن 30 من الرسوم المتحركة، ومن المقرر أن تدعم ساعات GTR 4 و GTS 4 تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 150 نمط رياضي، مع ميزة إدراك بدء التمارين، وإقتراحات رياضية، وتدعم نظام GPS مزدوج.أيضاً من المقرر أن تضم الساعات الذكية مكبرات صوتية وميكروفون، مع دعم الإتصال بتقنية البلوتوث، ودعم تشغيل الموسيقى بشكل مستقل، كما تضيف الشركة مستشعر 4PD BioTracker 4.0 PPG الذي يدعم رصد معدل ضربات القلب بشكل دقيق، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وأيضاً مستوى الإرهاق.من جانب أخر تأتي ساعات Amazfit GTR 4 وGTS 4 بواجهة Zepp OS 2.0، مع دعم مساعد Alexa الرقمي.