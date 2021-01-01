تطلق سوني برنامج PlayStation Stars loyalty لاحقاً هذا العام

تستعد شركة سوني لإطلاق برنامج “PlayStation Stars loyalty” الجديد لاحقاً هذا العام، والذي يتضمن مكافآت للمستخدمين تتضمن “مقتنيات رقمية”.
تعد “PlayStation Stars”خدمة مجانية مقدمة من سوني للاعبين، والتي تتيح للاعبين الفوز بالنقاط، والجوائز عبر تحقيق الإنجازات، مع إمكانية إستبدال النقاط بمميزات جديدة تتضمن محفظة PSN لشراء الألعاب.
ولقد أشارت “Grace Chen” نائبة رئيس Sony أن النقاط يمكن أن يتم إستردادها في كتالوج يمكن أن يتضمن محفظة PSN، بعض من منتجات متجر PlayStation.
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