تطلق سوني برنامج PlayStation Stars loyalty لاحقاً هذا العام

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تطلق سوني برنامج PlayStation Stars loyalty لاحقاً هذا العام

صورة الخبر: PlayStation Stars loyalty
PlayStation Stars loyalty

تستعد شركة سوني لإطلاق برنامج “PlayStation Stars loyalty” الجديد لاحقاً هذا العام، والذي يتضمن مكافآت للمستخدمين تتضمن “مقتنيات رقمية”.

تعد “PlayStation Stars”خدمة مجانية مقدمة من سوني للاعبين، والتي تتيح للاعبين الفوز بالنقاط، والجوائز عبر تحقيق الإنجازات، مع إمكانية إستبدال النقاط بمميزات جديدة تتضمن محفظة PSN لشراء الألعاب.

ولقد أشارت “Grace Chen” نائبة رئيس Sony أن النقاط يمكن أن يتم إستردادها في كتالوج يمكن أن يتضمن محفظة PSN، بعض من منتجات متجر PlayStation.

أيضاً من المقرر أن تقدم سوني مميزات أكثر لمشتركي “PlayStation Plus”، حيث سيتاح للمستخدمين تحويل نقاط PlayStation Stars للشراء من متجر “PlayStation” بشكل تلقائي.

من جانب أخر تقدم سوني “digital collectibles” كجزء من برنامج PlayStation Stars إلا أنه لن يحاكي NFT، حيث لم تأتي سوني على ذكر blockchain أو NFTs في المنشور الخاص بالإعلان، إلا أن سوني أوضحت في تصريحات مع The Washington Post أنها لا تهدف إلى الإستفادة من blockchain أو NFTs.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تطلق سوني برنامج PlayStation Stars loyalty لاحقاً هذا العام

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
62399

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager