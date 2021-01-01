تطلق سوني برنامج PlayStation Stars loyalty لاحقاً هذا العام



PlayStation Stars loyalty PlayStation Stars loyalty

تستعد شركة سوني لإطلاق برنامج “PlayStation Stars loyalty” الجديد لاحقاً هذا العام، والذي يتضمن مكافآت للمستخدمين تتضمن “مقتنيات رقمية”.



تعد “PlayStation Stars”خدمة مجانية مقدمة من سوني للاعبين، والتي تتيح للاعبين الفوز بالنقاط، والجوائز عبر تحقيق الإنجازات، مع إمكانية إستبدال النقاط بمميزات جديدة تتضمن محفظة PSN لشراء الألعاب.



ولقد أشارت “Grace Chen” نائبة رئيس Sony أن النقاط يمكن أن يتم إستردادها في كتالوج يمكن أن يتضمن محفظة PSN، بعض من منتجات متجر PlayStation.

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أيضاً من المقرر أن تقدم سوني مميزات أكثر لمشتركي “PlayStation Plus”، حيث سيتاح للمستخدمين تحويل نقاط PlayStation Stars للشراء من متجر “PlayStation” بشكل تلقائي.من جانب أخر تقدم سوني “digital collectibles” كجزء من برنامج PlayStation Stars إلا أنه لن يحاكي NFT، حيث لم تأتي سوني على ذكر blockchain أو NFTs في المنشور الخاص بالإعلان، إلا أن سوني أوضحت في تصريحات مع The Washington Post أنها لا تهدف إلى الإستفادة من blockchain أو NFTs.