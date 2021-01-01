يقدم Instagram ميزة الإشتراكات الجديدة لدعم منشئ المحتوى في تحقيق الإيرادات

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أعلنت شركة Meta عن خططها لجلب ميزة الإشتراكات الجديدة لتطبيق Instagram لدعم منشئ المحتوى لتحقيق مزيد من الإيرادات.



تستمر شركة Meta في تطوير تطبيق الإنستقرام بمميزات جديدة لمنافسة تطبيق TikTok الشهير، ومن المقرر أن تدعم أحدث المميزات التي أعلن عنها اليوم التطبيق في جذب قاعدة أكبر من المستخدمين خلال الفترة القادمة.



ولقد أشار”Mark Zuckerberg” الرئيس التنفيذي لشركة Meta خلال الإعلان اليوم على أن الميزة ستتوفر للمستخدمين من خلال إشتراك، حيث سيتاح لمنشئ المحتوى توجيه محتوى خاص للمشتركين في الملف الخاص، مع منشورات حصرية بالمشتركين ومشاركة المنشورات الجديدة مع المشتركين فقط.

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ويمكن لمنشئ المحتوى من خلال ميزة الإشتراك الجديدة تحقيق الإيرادات عبر المتابعين الأكثر تفاعلاً وذلك عبر دفع محتوى حصري.وتتوفر Instagram Subscriptions الآن لآلاف المستخدمين في سوق الولايات المتحدة، على أن يتضمن الإشتراك ثلاثة من المميزات الرئيسية وهي:محادثات المشتركينمحادثات المشتركين هي من بين المميزات الجديدة المقدمة للمستخدمين، والتي يدعمها تطبيق Messenger ويمكن أن يتم بدء المحادثات مباشرة عبر البريد الوارد أو القصص الخاصة بمنشئ المحتوى، على أن تنتهي بشكل تلقائي خلال 24 ساعة لدعم منشئ المحتوى في تحديد أسلوب التفاعل مع المشتركين.منشورات حصريةأيضاً من بين المميزات المقدمة في Instagram Subscriptions ميزة المنشورات الحصرية التي يقدم من خلالها المبدعيين محتوى حصري للمشتركين.تبويب حصري للمشتركينيتاح للمشتركين من خلال ميزة الإشتراكات الجديدة الحصول على علامة تبويب حصرية وخاصة بهم، والتي سيحصل من خلالها المشترك على المحتوى الحصري، والمنشورات الخاصة بهم.