تسريب تكشف تصميم هاتف آبل الرائد iPhone 14 Pro Max..



iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro Max

أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية، عن بدأ الإنتاج التجريبي لسلسلة هواتف آيفون لهذا العام iPhone 14، التي من المقرر الإعلان عنها في شهر سبتمبر المقبل.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت بعض الصور المسربة عن تصميم هاتف آبل الرائد iPhone 14 Pro Max، وهو يعد أكبر وأغلى هاتف ضمن تشكيلة آيفون 14 المقبلة.



سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max‎ المنتظر منذ 15 عاما .. أول هاتف آيفون في العالم بسعر 2700 جنيه

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تصميم هاتف iPhone 14 Pro Maxوتظهر الصور المسربة التصميم الخلفي لهاتف iPhone 14 Pro Max، بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات على غرار الإصدار الحالي آيفون 13 برو ماكس، وتشير التسريبات إلى أن آبل زوت طرازى Pro بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب بعض المواصفات المميزة التي يفتقر إليها الإصدار العادي بالسلسلة المنتظرة، مما يجعل الطرازات الرائدة لهذا العام أفضل من أي وقت مضى.وستحصل إصدارات آيفون 14 برو، على إعدادات كاميرا مقربة إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وليس هذا فقط ستشهد طرازات Pro لهذا العام تغييرات كبيرة، حيث سيعمل هاتف iPhone 14 Pro Max و iPhone 14 Pro بمعالج آبل الأحدث Apple A16.وتبعا للمعلومات الواردة ستأتي طرازات iPhone 14 Pro، مزودة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت رام، وفي الوقت نفسه ستحصل شاشاتها على دعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، على عكس الطرازات العادية بتشكيلة آيفون 14.وتشمل الفروقات بين إصدارات Pro، والطرازات الهادية بسلسلة آبل المرتقبة آيفون 14، هي أن الموديلات الرائدة ستحصل على نوتش أصغر حجما من النوتش التقليدي للكاميرا الأمامية أعلى منتصف الشاشة والذي يشبه حبة الدواء المستطيلة، وسيتم استبداله بفتحة مثقبة بتصميم يسمي "حبة وثقب"، بينما سيظل النوتش المعتاد بالإصدارات العادية.ووفقا لتوقعات المحللين، ستلتزم الطرازات العادية بتشكيلة آيفون 14 بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، وستعمل بمعالج آبل الحالي A15 الذي تعمل به إصدارات iPhone 13.ومن المتوقع أن تعلن آبل عن 4 إصدارات ضمن سلسلة آيفون 14، وهم iPhone 14 بقياس6.1 بوصة، والنسخة الثانية iPhone 14 Max بقياس6.7 بوصة، والثالثة iPhone 14 Pro بقياس6.1 بوصة، وiPhone 14 Pro Max بقياس6.7 بوصة.وأشارت بعض التسريبات السابقة، إلى أن شركة آبل ستزيد سعر هواتف iPhone 14، مقارنة بالإصدارات السابقة مثل آيفون 12 و13، حيث من المتوقع أن تطرح نسخة iPhone 14 Pro مقابل سعر يبدأ من 1099 دولار، أما نسخة هاتف Pro Max تزيد 1199 دولار.