يسخر إيلون ماسك من وكالة ناسا بصورة من المطبخ.. ما القصة؟

آخر الأخبارعلم وتقنية › يسخر إيلون ماسك من وكالة ناسا بصورة من المطبخ.. ما القصة؟

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سخر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من وكالة ناسا للفضاء، وذلك بعد نشرها مجموعة من الصور التي التقطها تلسكوب جيمس ويب للكون.

ماسك يسخر من ناسا

ونشر ماسك صورة لرخام المطبخ، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تشبه الصور التي نشرتها ناسا للكون، وعلق عليها: محاولة جيدة يا ناسا.

وخلال الأيام الماضية، التقطت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، مجموعة من الصور للكون، والتي لاقت إعجاب الكثيرين، حيث استمر البث المباشر لمدة ساعة، لرصد مجرات وسديم وكوكب خارج المجموعة الشمسية، باستخدام تلسكوبها الجديد جميس ويب، وهي أول صورة يتم التقاطها بهذا التلسكوب.

وأعلنت الوكالة، أن قيمة التلسكوب وصلت إلى 10 مليارات دولار، حيث عمل المهندسون من 3 وكالات فضاء لمدة وصلت إلى 20 عامًَا، من أجل رؤية الأشياء، باستخدام الضوء غير المرئي للعين البشرية.

وقال يسل نيلسون، مدير وكالة ناسا: نحن ننظر إلى الوراء أكثر من 13 مليار سنة، كما أن هذه مجرد الصورة الأولى، وبما أننا نعلم أن عُمر الكون يبلغ 13.8 مليار سنة، فإننا نعود إلى البداية تقريبًا.

وأشار نيلسون، إلى أن الأمر سيكون دقيقًا، من أجل معرفة ما إذا كانت الكواكب صالحة للسكن أم لا، مضيفًا: عندما تنظر إلى شيء كبير مثل هذا، سنكون بمقدورنا الإجابة على جميع الأسئلة.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يسخر إيلون ماسك من وكالة ناسا بصورة من المطبخ.. ما القصة؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19206

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager