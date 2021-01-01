يسخر إيلون ماسك من وكالة ناسا بصورة من المطبخ.. ما القصة؟

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سخر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من وكالة ناسا للفضاء، وذلك بعد نشرها مجموعة من الصور التي التقطها تلسكوب جيمس ويب للكون.



ماسك يسخر من ناسا



ونشر ماسك صورة لرخام المطبخ، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تشبه الصور التي نشرتها ناسا للكون، وعلق عليها: محاولة جيدة يا ناسا.

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وخلال الأيام الماضية، التقطت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، مجموعة من الصور للكون، والتي لاقت إعجاب الكثيرين، حيث استمر البث المباشر لمدة ساعة، لرصد مجرات وسديم وكوكب خارج المجموعة الشمسية، باستخدام تلسكوبها الجديد جميس ويب، وهي أول صورة يتم التقاطها بهذا التلسكوب.وأعلنت الوكالة، أن قيمة التلسكوب وصلت إلى 10 مليارات دولار، حيث عمل المهندسون من 3 وكالات فضاء لمدة وصلت إلى 20 عامًَا، من أجل رؤية الأشياء، باستخدام الضوء غير المرئي للعين البشرية.وقال يسل نيلسون، مدير وكالة ناسا: نحن ننظر إلى الوراء أكثر من 13 مليار سنة، كما أن هذه مجرد الصورة الأولى، وبما أننا نعلم أن عُمر الكون يبلغ 13.8 مليار سنة، فإننا نعود إلى البداية تقريبًا.وأشار نيلسون، إلى أن الأمر سيكون دقيقًا، من أجل معرفة ما إذا كانت الكواكب صالحة للسكن أم لا، مضيفًا: عندما تنظر إلى شيء كبير مثل هذا، سنكون بمقدورنا الإجابة على جميع الأسئلة.