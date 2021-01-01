خلال ندوة سرية للناتو سرق جهاز لاب توب

تبحث الأجهزة الأمنية الفرنسية عن شخص سرق جهاز لاب توب من عسكريين ألمان خلال ندوة سرية للناتو في باريس بتاريخ الـ1 من يوليو.
سرق جهاز لاب توب خلال ندوة سرية للناتو
أرودغان يقول أنه سيشارك في قمة الناتو رعب أمريكي وأوروبي من الصين.. قادة "الناتو" يُقرون بنفوذ بكين المتزايد ويتعهدون بمواجهته تحت ضغوط أمريكية.. فما مصير الاستثمارات الصينية الضخمة بالقارة العجوز؟ ملكة بريطانيا تعاتب ابنتها بسبب ترامب وزوجته.. وهذا رد فعلها (فيديو)
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!