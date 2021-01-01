خلال ندوة سرية للناتو سرق جهاز لاب توب



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تبحث الأجهزة الأمنية الفرنسية عن شخص سرق جهاز لاب توب من عسكريين ألمان خلال ندوة سرية للناتو في باريس بتاريخ الـ1 من يوليو.



سرق جهاز لاب توب خلال ندوة سرية للناتو



أرودغان يقول أنه سيشارك في قمة الناتو رعب أمريكي وأوروبي من الصين.. قادة "الناتو" يُقرون بنفوذ بكين المتزايد ويتعهدون بمواجهته تحت ضغوط أمريكية.. فما مصير الاستثمارات الصينية الضخمة بالقارة العجوز؟ ملكة بريطانيا تعاتب ابنتها بسبب ترامب وزوجته.. وهذا رد فعلها (فيديو)

قد يعجبك أيضا...

وأشارت صحيفة "لو كانار أنشينيه" إلى أن الندوة التي عقدت في باريس عقب قمة الناتو في مدريد كانت مكرسة للدفاع الصاروخي في البحر. حسب معلومات الصحيفة، فإن عسكرية من هيئة الأركان العامة الألمانية غادرت القاعة التي عقد فيها الاجتماع، وبعد عودتها لم تعثر على اللاب توب الذي تركته على الطاولة.