طقس الفضاء قد يتسبب في تأخير القطارات

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف باحثون من جامعة لانكستر، كيف يمكن للعواصف الشمسية، أن تتداخل مع إشارات السكك الحديدية، وتحولها من الأحمر إلى الأخضر، حتى لو لم تكن هناك قطارات قريبة.

والطقس الفضائي هو نتيجة لسلوك الشمس، وطبيعة المجال المغناطيسي للأرض، والغلاف الجوي، وموقعنا في النظام الشمسي.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، أن العناصر النشطة لطقس الفضاء هي الجسيمات، والطاقة الكهرومغناطيسية، والمجالات المغناطيسية، وليس العناصر الأكثر شيوعًا، للمساهمة في الطقس ودرجة الحرارة والمياه.

وبحسب العلماء، يمكن أن تتفاعل المجالات المغناطيسية، والإشعاع، والجسيمات، والمواد التي تم طردها من الشمس مع المجال المغناطيسي للأرض، والغلاف الجوي العلوي، لإنتاج مجموعة متنوعة من التأثيرات.

هذا وسيتم تقديم بحث من جامعة لانكستر هذا الأسبوع، يزعم أن هذا النشاط الشمسي يمكن أن يتسبب في تداخل التيارات الكهربائية المتدفقة على الأرض مع الإشارات، وتحويلها من الأخضر إلى الأحمر، حتى لو لم تكن هناك قطارات قريبة.

وتعمل الإشارات مثل إشارات المرور، وتكتشف ما إذا كان القطار يقف حاليًا على جزء معين من الخط، من أجل إيقاف أي تصادمات محتملة.

وقال الباحثون، إنه حتى العواصف الشمسية المعتدلة، يمكن أن تعوض توازن التيارات الكهربائية التي تتحكم في إشارات القطارات.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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