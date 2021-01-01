تختبر فيسبوك طرقا للسماح بعمل 5 ملفات شخصية ترتبط بحساب واحد

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صورة الخبر: فيسبوك
فيسبوك

قالت ميتا بلاتفورمز إن شبكتها للتواصل الاجتماعي فيسبوك تختبر طرقا للسماح للمستخدمين بأن يكون لكل منهم ما يصل إلى خمسة ملفات شخصية، وهو ما يعد تحولا كبيرا عن مطلب حافظت عليه الشركة منذ بدايتها بأن يعرف كل مستخدم نفسه "بالاسم الحقيقي".

وقالت فيسبوك في بيان إن تغيير المنتج "سيساعد الناس على بناء خبراتهم بحسب اهتماماتهم وعلاقاتهم".

وجاء في البيان أنه سيتم ربط الملفات الإضافية بحساب واحد لكل مستخدم وستستمر الشركة في مطالبة كل مستخدم بأن يكون له حساب واحد فقط.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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