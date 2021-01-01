بالفيديو : تجربة قيادة جيلي امجراند 2023 الجديدة كليًا “أهم المعلومات والمواصفات والأسعار”



جيلي امجراند 2023 جيلي امجراند 2023

المربع نت – وصلت سيارة السيدان جيلي امجراند 2023 الجديدة كليًا، إلى السوق السعودي عند الوكيل شركة الوعلان للسيارات، وهي أحدث سيارات العلامة الصينية، واليوم سنأخذك في تجربة قيادة لها، للتعرف على مواصفات واسعار السيارة الجديدة كليا في تجربة قيادة جديدة.. والتي تتميز بسعرها المنافس الأقل من 100 ألف ريال سعودي شامل الضريبة، فضلًا عن أنها مزودة بالعديد من المزايا والتقنيات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة والكثير من مواصفات الأمان ومساعدة السائق.



التصميم الخارجي



بالحديث عن التصميم الخارجي للسيارة السيدان جيلي امجراند 2023 الجديدة كليًا، نرى أنها تم بنائها على قاعدة البناء الجديدة BMA من جيلي والتي تم اختبارها لمسافة 5 مليون كم، كما نرى أن السيارة تغيرت كلياً عن الأجيال السابقة؛ حيث ساهمت قاعدة البناء الجديدة في تغيرات محورية في السيارة، مثل انخفاض مركز الثقل الخاص بالسيارة للأسفل مما ساهم في تحسين حركة السيارة هندسياً من حيث الدخول والخروج من المنحنيات بشكل عام، كما ساهمت في زيادة مساحات الجلوس الخلفية من حيث مساحة الركبة ومساحة الرأس، كما انخفضت النقاط العمياء في السيارة لأقل مستوى ممكن بشكل جعل من قيادة السيارة شيئ سهل ومريح للغاية.

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أختلف التصميم الخارجي للسيارة عن الأجيال السابقة تمامًا، حيث تأتي بتصميم رياضي جذاب بداية من الشبكة الأمامية من الكروم بحجم كبير، مع فتحات تهوية في ممتص الصدمات الأمامي، مزودة بمصابيح أمامية من نوع LED بجانب الخطوط الديناميكية في غطاء المحرك، بجانب المرايا الجانبية الكهربائية المزودة بإشارات انعطاف، كما تستند على قاعدة عجلات رياضية من الألومنيوم بقياس 17 بوصة.. ومن الخلف تأتي السيارة مزودة بمصابيح خلفية LED من نوع سكاي لاين، ناهيك عن وجود الكاميرا والمستشعرات الخلفية للمساعدة في قيادة السيارة اثناء الرجوع للخلف.. وبشكل عام في حالة التوقف خلف صندوق السيارة على بعد 0.8 متر يفتح في غضون 3 ثوان بشكل أوتوماتيكي.التصميم الداخليفي الداخل تم تصميم السيارة بمواد لينة تمثل 85% من إجمالي الخامات المستخدمة في داخلية السيارة، إلى جانب 26 مكان مختلف للتخزين في داخلية السيارة مما جعل منها سيارة عملية بشكل ممتاز.. كما تأتي السيارة من الداخل بتصميم مريح وأنيق، بـ 5 مقاعد من جلد نابا أسود يغطي المقصورة الداخلية، وبتحكم في مقعد السائق في 6 وضعيات كهربائيا، ومقعد الراكب الأمامي تتحكم فيها بـ 4 وضعيات يدويا، كما تأتي بمقود قيادة من الجلد متعدد الوظائف على شكل الحرف D لسهولة الدخول والخروج من مقعد السائق، كما تأتي بإمكانية تعديل في 4 اتجاهات يدويا..وتقدم السيارة بنظام معلوماتي مكون من شاشة بقياس 8 بوصة، بجانب شاشة آخرى بقياس 12.3 في لوحة العدادات لعرض المعلومات والبيانات المختلفة، بالإضافة إلى فتحة السقف وتقنية تنقية الهواء وإزالة الروائح الكريهة.مواصفات الأداءتقدم السيارة مزودة بمحرك 4 اسطوانات، بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة قدرها 101 حصان، مع عزم أقصى للدوران 147 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT مبرمج على 8 نقلات وهمية لإضفاء متعة قيادة.الأمان والسلامةتم تجهيز السيارة جيلي امجراند 2023 الجديدة كليًا بالعديد من وسائل الأمان ومساعدة السائق، ومنها:6 وسائد هوائية.فرامل مانعة للانغلاق ABS.نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD.نظام الثبات و الاتزان الإلكتروني ESP.نظام التحكم في السحب TCS.نظام منع رجوع أو إنزلاق السيارة للخلف في حالة صعود مرتفع.نظام عرض ومراقبة ضغط ودرجة حرارة الإطارات.الفئات والأسعارتقدم جيلي امجراند 2023 الجديدة كليًا، في السعودية في فئتين مختلفتين في التجهيز، بالأسعار التالية:الفئة الأولى كومفرت بسعر 57,885 ريال سعودي شامل الضريبة.الفئة الثانية لاكشري بسعر 67,085 ريال سعودي شامل الضريبة.بجانب صيانة المصنع 5 سنوات أو 150 ألف كم.. وصيانة مجانية سنة أو 20 ألف كم، بجانب خدمة مساعدة على الطريق 5 سنوات.